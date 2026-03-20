Πάτρα: Νεαροί με δικάβαλο ηλεκτρικό πατίνι έπεσαν την ώρα που μεταδιδόταν live ρεπορτάζ

Την ώρα που δημοσιογράφος του Ionian TV μετέδιδε ρεπορτάζ από την Πάτρα, στο σημείο που είχε τραυματιστεί ο παιδίατρος Ανδρέας Ηλιάδης με το ποδήλατό του, δύο νεαροί είχαν ατύχημα σε live μετάδοση.

Οι νεαροί που εκτός όλων των άλλων παραβίασαν τον... μισό ΚΟΚ, έπεσαν από το πατίνι στο οποίο επέβαιναν, αλλά ευτυχώς τραυματίστηκαν ελαφρώς και κυρίως δεν παρασύρθηκαν από κάποιο διερχόμενο ΙΧ.

Το ρεπορτάζ γινόταν με αφορμή τα συχνά ατυχήματα στις ράγες του τρένου, στο σημείο εισόδου του ποδηλατοδρόμου της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Την ώρα που ο δημοσιογράφος Γιάννης Πομώνης συνομιλούσε με πολίτη από την περιοχή, η οποία περιέγραφε την πτώση της με ποδήλατο στο ίδιο σημείο, ένα πατίνι με δύο ανήλικους αναβάτες πέρασε από τις ράγες.

Ο δημοσιογράφος έσπευσε να δει αν ήταν καλά στην υγεία τους, κι αφού είδε ότι ήταν καλά, τους ρώτησε... αν ήθελαν να πέσουν...