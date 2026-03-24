Please: To blueprint της σύγχρονης pop

Σαράντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το Please των Pet Shop Boys δεν μοιάζει με προϊόν της εποχής του, αλλά με το σημείο μηδέν της pop μουσικής. Και με την επιστροφή τους στο Release Athens 2026, είναι ιδανική αφορμή να το θυμηθούμε

Στις 24 Μαρτίου 1986, οι Pet Shop Boys κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους με τον παιχνιδιάρικο τίτλο Please¸ ένα δίσκο που όχι μόνο αποτύπωσε με ακρίβεια τον παλμό της βρετανικής μουσικής σκηνής των mid-80s, αλλά συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης ηλεκτρονικής pop. Σαράντα χρόνια μετά, το Please παραμένει σημείο αναφοράς, ένα έργο που ισορροπεί ανάμεσα στο zeitgeist της εποχής του και σε μια διαχρονική αισθητική.

Την περίοδο εκείνη, η μετάβαση από το post-punk και το new wave προς την synth-pop και την πρώιμη house ήταν ήδη εμφανής. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι Neil Tennant και Chris Lowe παρουσίασαν μια πιο εκλεπτυσμένη εκδοχή της ηλεκτρονικής pop: ειρωνικοί, διεισδυτικοί στίχοι, συνδυασμένοι με καθαρές, club-oriented παραγωγές.

Η διαδρομή μέχρι το Please είχε ήδη ξεκινήσει χρόνια νωρίτερα, με επιρροές από italo disco, αμερικανικό hip-hop και τις μινιμαλιστικές παραγωγές του Bobby Orlando. Η πρώτη εκδοχή του “West End Girls” δεν είχε εμπορική επιτυχία, αλλά έθεσε τις βάσεις για τον χαρακτηριστικό ήχο τους. Με την καθοριστική συμβολή του παραγωγού Stephen Hague, το κομμάτι επαναπροσδιορίστηκε και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο hit.

Το Please ηχογραφήθηκε μέσα σε δέκα εβδομάδες στο Λονδίνο και ξεχωρίζει όχι μόνο για τον ήχο του, αλλά και για τη δομή του. Η σειρά των τραγουδιών λειτουργεί ως ένα -χαλαρό- storyline με επίκεντρο ένα ζευγάρι και τις διαφορετικές όψεις της αστικής ζωής. Από τη φυγή στο “Two Divided by Zero”, στην άφιξη στη μεγαλούπολη με το “West End Girls”, στην επιδίωξη πλούτου στο “Opportunities (Let’s Make Lots of Money)”, στον έρωτα του “Love Comes Quickly” και τη μετακόμιση στα προάστια στο “Suburbia”.

Η ιστορία συνεχίζεται με τη νυχτερινή ζωή του “Tonight Is Forever”, περνά από τη σκοτεινή πλευρά της πόλης στο “Violence” και την ερωτική απελευθέρωση στο “I Want a Lover”, ενώ το “Later Tonight” προσθέτει μια πιο υπόγεια, προσωπική διάσταση. Η ιστορία ολοκληρώνεται με το απολαυστικό και σαφές “Why Don’t We Live Together?”, που λειτουργεί ως ιδανική κατάληξη.

Εμπορικά, το Please σημείωσε σημαντική επιτυχία, φτάνοντας στο Top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, με singles όπως το “West End Girls”, το “Opportunities” και το “Suburbia” να γίνονται σημεία αναφοράς της club κουλτούρας. Αν και οι αρχικές κριτικές ήταν συγκρατημένες, η ιστορία υπήρξε ιδιαίτερα γενναιόδωρη με τον δίσκο.

Σήμερα, τέσσερις δεκαετίες μετά, το Please αναγνωρίζεται ως ένα από τα πιο επιδραστικά debuts στην ιστορία της pop. Ίσως το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι το άλμπουμ δεν ακούγεται «παλιό». Αντίθετα, διατηρεί μια φρεσκάδα που το καθιστά διαχρονικό. Όπως εύστοχα έχει ειπωθεί, το Please «δεν έχει γεράσει καθόλου και θα έπρεπε να αποτελεί το εγχειρίδιο για το πώς πρέπει να είναι ο πρώτος σου δίσκος».

To Σάββατο 27/6 , τέσσερα χρόνια μετά τον θρίαμβο του 2022, οι Pet shop Boys επιστρέφουν με μια ακόμη μεγαλύτερη παραγωγή με ένα greatest hits set.
Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα​​. Oλες οι πληροφορίες από εδώ.

