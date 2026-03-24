Ελευσίνα: Τη στιγμή της κατάθεσης στεφάνων ακούστηκε ο ύμνος της χούντας

Η δημοτική αρχή εξέφρασε αποτροπιασμό και τόνισε ότι το γεγονός δεν μπορεί να δικαιολογηθεί

ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Κατά τη διάρκεια της τελετής κατάθεσης στεφάνων στην Ελευσίνα, ακούστηκε απόσπασμα του ύμνου της χούντας από τα μεγάφωνα.
  • Η μετάδοση διακόπηκε άμεσα από τους παρευρισκόμενους μόλις ξεκίνησε η εκδήλωση.
  • Ο Δήμος Ελευσίνας καταδίκασε απερίφραστα το περιστατικό και το χαρακτήρισε απαράδεκτο.
  • Ο Δήμαρχος ζήτησε γραπτώς εξηγήσεις από την εταιρεία που είχε την ευθύνη της τεχνικής διοργάνωσης και μετάδοσης.
Snapshot powered by AI

Ένα πρωτοφανές γεγονός σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου στην Ελευσίνα, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης τελετής κατάθεσης στεφάνων για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Από τα μεγάφωνα της εκδήλωσης ακούστηκε απόσπασμα του χουντικού ύμνου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στους παρευρισκόμενους.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην Πλατεία Ηρώων, με τη μετάδοση να διακόπτεται άμεσα από τους παρόντες, μόλις άρχισε η εκδήλωση.

Σε επίσημη ανακοίνωση, ο Δήμος Ελευσίνας χαρακτήρισε το γεγονός «απαράδεκτο» και καταδίκασε απερίφραστα την αναπαραγωγή του ύμνου της Χούντας κατά τη διάρκεια της τελετής στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Η δημοτική αρχή εξέφρασε τον αποτροπιασμό της, τονίζοντας ότι ανεξάρτητα από τις εξηγήσεις της εταιρείας που είχε αναλάβει την τεχνική διοργάνωση και τη μετάδοση, το περιστατικό είναι καταδικαστέο και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ελευσίνας

«Το απαράδεκτο γεγονός, κατά τη διάρκεια της σημερινής τελετής κατάθεσης στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, το σύντομο έστω απόσπασμα χουντικού ύμνου που ακούστηκε, καταδικάζεται απερίφραστα από τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή .

Ανεξάρτητα από τις όποιες εξηγήσεις της εταιρείας για την τεχνική διοργάνωση της εκδήλωσης, που έφερε και την ευθύνη της μετάδοσης εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας έστω και αν έγκαιρα διακόπηκε η μετάδοση από τους παρόντες στην αρχή της τελετής .

Ο Δήμαρχος εγγράφως έχει ήδη ζητήσει εξηγήσεις από τους υπεύθυνους της εταιρείας, η οποία έχει την ευθύνη της οπτικοακουστική κάλυψης της εκδήλωσης».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
