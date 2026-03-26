Κολωνάκι: Συνελήφθη 54χρονη για ληστεία μαμούθ σε σπίτι ηλικιωμένης με λεία 200.000 ευρώ

Στο σπίτι της βρέθηκαν κοσμήματα, διαρρηκτικά εργαλεία, ναρκωτικά, ηλεκτρονικός εξοπλισμός παρακολούθησης και δύο οχήματα

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Συνελήφθη 54χρονη για ληστεία σε βάροςιωμένης στοολωνάκι με λεία άνω των 200.000 ευρώ.
  • Η ληστεία έγινε στις 9 Φεβρουαρίου 2026 με διάρρηξη και δέσιμο της ηλικιωμένης στο σπίτι της.
  • Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι τέσσερις συνεργοί της συλληφθείσας.
  • Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων.
Εξιχνιάστηκε μια σοβαρή υπόθεση ληστείας σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας στο Κολωνάκι, που είχε γίνει στις 9 Φεβρουαρίου 2026. Οι δράστες είχαν σπάσει την μπαλκονόπορτα του διαμερίσματος 6ου ορόφου, είχαν δέσει την ηλικιωμένη και είχαν αρπάξει κοσμήματα και χρήματα αξίας άνω των 200.000 ευρώ.

Μετά από συντονισμένη έρευνα, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών εντόπισε και συνέλαβε πρωινές ώρες της 19ης Μαρτίου 2026 μια 54χρονη αλλοδαπή, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι τέσσερις συνεργοί της. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία, συνέργεια και παραβάσεις νόμου περί ναρκωτικών.

Κατά την έρευνα στο σπίτι της συλληφθείσας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • Πλήθος κοσμημάτων και διαρρηκτικά εργαλεία
  • 7 σχοινιά αναρρίχησης και βεντούζα αποκόλλησης τζαμιών
  • GPS tracker και αυτοσχέδιος ηλεκτρονικός μηχανισμός παρακολούθησης
  • Φωσφορίζον γιλέκο που χρησιμοποιήθηκε για κατόπτευση
  • Ναρκωτικά δισκία
  • Δύο «επιχειρησιακά» οχήματα
  • Χρηματικό ποσό 1.485 ευρώ

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:58WHAT THE FACT

Η πιο πολύτιμη δεκάρα: Zυγίζει 3 γραμμάρια, αλλά αξίζει σχεδόν 2 εκατομμύρια δολάρια 

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνάκι: Συνελήφθη 54χρονη για ληστεία μαμούθ σε σπίτι ηλικιωμένης με λεία 200.000 ευρώ

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα Rakuten Viber σε συνεργασία με την Omdia: Πάνω από 80% των ελληνικών επιχειρήσεων βλέπει το messaging ως μοχλό εσόδων

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απόψε στο ύψος της Παλλήνης

15:35ΚΟΣΜΟΣ

Καρχαρίες γεμάτοι με κοκαΐνη και καφεΐνη: Τι βρήκαν οι επιστήμονες σε τουριστικό «παράδεισο»

15:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Σε τρεις ζώνες οι βροχές το επόμενο 48ωρο» - Πώς επηρεάζει η «Deborah»

15:22WHAT THE FACT

Γιατί ο Στίβεν Χόκινγκ δεν πίστευε ότι η ανθρωπότητα θα επιβιώσει τα επόμενα χίλια χρόνια

15:16ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Οι συνέπειες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μπορεί να συγκριθούν με την πανδημία του COVID

15:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: 77χρονη χτύπησε τον 82χρονο σύζυγό της που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Διασώστες δίνουν «μάχη» με τον χρόνο για να σώσουν φάλαινα που ξεβράστηκε στην ακτή

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Γιος γνωστής δημοσιογράφου ο 35χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό

14:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κεραμέως: Πόσο ωφελούνται οι εργαζόμενοι με την αύξηση του κατώτατου μισθού στα €920 – Παραδείγματα

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Gorillaz - 25 χρόνια μετά: το άλμπουμ που δεν ήταν ποτέ απλώς ένα άλμπουμ

14:49ΚΟΣΜΟΣ

O «πόλεμος των memes»: ΗΠΑ, Ιράν και Ισράηλ συγκρούονται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - Από τα Lego...στον Μπομπ Σφουγγαράκη

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Απέδρασε 39χρονος από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας

14:42LIFESTYLE

Akylas: Ανάρτησε βίντεο με ορό στο χέρι κι ανησύχησε τους fans του - «Σήμερα ξύπνησα κάπως καλύτερα»

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Συνεχίζουμε να χτυπάμε δυναμικά τους στόχους του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος»

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Μπαγκλαντές: Λεωφορείο με 50 επιβάτες έπεσε σε ποτάμι ενώ προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πλοίο - 22 νεκροί

14:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αύξηση κατώτατου μισθού: Η ανάρτηση Μητσοτάκη - «Αύξηση 40 ευρώ από πέρυσι, 41% από το 2019»

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα: «Χρυσές» δουλειές με το πλήρωμα του αεροπλανοφόρου Ford, 17 ευρώ για ένα πιτόγυρο στα κιόσκια της προβλήτας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:02ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Γιος γνωστής δημοσιογράφου ο 35χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό

07:46ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Απριλίου - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Συγκινεί η μητέρα του 34χρονου δύτη που έχασε τη ζωή του στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

14:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Είναι αλήθεια ότι τα παιδιά μεγαλώνουν με τους αστυνομικούς της;» - Με λυγμούς κατέθεσε ο Μάτσας στο Εφετείο για τη συνεπιμέλεια - Τι ζητά η Κεφαλογιάννη

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα: «Χρυσές» δουλειές με το πλήρωμα του αεροπλανοφόρου Ford, 17 ευρώ για ένα πιτόγυρο στα κιόσκια της προβλήτας

13:07ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Έρχεται η κακοκαιρία «Deborah» – Ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική

14:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κεραμέως: Πόσο ωφελούνται οι εργαζόμενοι με την αύξηση του κατώτατου μισθού στα €920 – Παραδείγματα

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: «Θέλω να πεθάνω όμορφη» - Η τραγική ιστορία της 25χρονης που έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού - Ο αφόρητος πόνος και η βουτιά στο κενό

14:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα υποβρύχιο ρομπότ εντόπισε κάτι στο βυθό της Μεσογείου που δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί

15:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Σε τρεις ζώνες οι βροχές το επόμενο 48ωρο» - Πώς επηρεάζει η «Deborah»

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε βίντεο: Το viral ζεϊμπέκικο στο Σύνταγμα -Ο νεαρός που «έκλεψε» την παράσταση μετά την παρέλαση

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

13:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί οι κάτοχοι diesel οχημάτων είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι του fuel pass

15:35ΚΟΣΜΟΣ

Καρχαρίες γεμάτοι με κοκαΐνη και καφεΐνη: Τι βρήκαν οι επιστήμονες σε τουριστικό «παράδεισο»

13:24ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το lapsus linguae Τασούλα μετά την παρέλαση, το βίντεο ΠΑΣΟΚ για το 1981 και οι haters

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από τη στιγμή του σεισμού 4,9 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος – Ζημιές σε μονές

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Απέδρασε 39χρονος από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη υπόγεια σήραγγα μέσα σε έναν προϊστορικό περίβολο, η οποία είχε σφραγιστεί σκόπιμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ