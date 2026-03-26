Κολωνάκι: Συνελήφθη 54χρονη για ληστεία μαμούθ σε σπίτι ηλικιωμένης με λεία 200.000 ευρώ

Εξιχνιάστηκε μια σοβαρή υπόθεση ληστείας σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας στο Κολωνάκι, που είχε γίνει στις 9 Φεβρουαρίου 2026. Οι δράστες είχαν σπάσει την μπαλκονόπορτα του διαμερίσματος 6ου ορόφου, είχαν δέσει την ηλικιωμένη και είχαν αρπάξει κοσμήματα και χρήματα αξίας άνω των 200.000 ευρώ.

Μετά από συντονισμένη έρευνα, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών εντόπισε και συνέλαβε πρωινές ώρες της 19ης Μαρτίου 2026 μια 54χρονη αλλοδαπή, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι τέσσερις συνεργοί της. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία, συνέργεια και παραβάσεις νόμου περί ναρκωτικών.

Κατά την έρευνα στο σπίτι της συλληφθείσας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Πλήθος κοσμημάτων και διαρρηκτικά εργαλεία

7 σχοινιά αναρρίχησης και βεντούζα αποκόλλησης τζαμιών

GPS tracker και αυτοσχέδιος ηλεκτρονικός μηχανισμός παρακολούθησης

Φωσφορίζον γιλέκο που χρησιμοποιήθηκε για κατόπτευση

Ναρκωτικά δισκία

Δύο «επιχειρησιακά» οχήματα

Χρηματικό ποσό 1.485 ευρώ

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκομένων.