Λήμνος: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα – Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του άνδρας

  • Όχημα έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Μούδρου στη Λήμνο για άγνωστη αιτία.
  • Ο οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το Λιμενικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μύρινας.
  • Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται μέσω προανάκρισης από τις αρμόδιες αρχές.
  • Δεν έχει δημοσιοποιηθεί η κατάσταση της υγείας του οδηγού μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.
  • Το περιστατικό υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσης ανταπόκρισης και προσεκτικής οδήγησης σε λιμενικές εγκαταστάσεις.
Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο λιμάνι του Μούδρου στη Λήμνο, όταν όχημα έπεσε στη θάλασσα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τις δυνάμεις του Λιμενικού, που έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Οι λιμενικές αρχές εντόπισαν τον άνδρα μέσα στο νερό και προχώρησαν στην ανάσυρσή του με γρήγορες και συντονισμένες ενέργειες. Αμέσως μετά, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο της Μύρινας για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα έπεσε στη θάλασσα παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Αναμένεται να διενεργηθεί προανάκριση ώστε να αποσαφηνιστούν τα αίτια του ατυχήματος, ενώ δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα η κατάσταση της υγείας του άνδρα.

