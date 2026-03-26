Ιεράπετρα: Επιχείρηση διάσωσης 21 μεταναστών νότια της Κρήτης

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Συγκεκριμένα, 21 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν περίπου 50 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας από μη επανδρωμένο μέσο της Frontex. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για την ασφαλή περισυλλογή τους, με σκάφος της Frontex να προχωρά στη διάσωση, έχοντας τη συνδρομή τριών παραπλεόντων πλοίων.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, ενώ η επιχείρηση εξελίχθηκε υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης έως και 6 μποφόρ.