Κέρκυρα: Πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος σε οδηγό που ήταν μεθυσμένος για δεύτερη φορά

Στην Κέρκυρα, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν έναν 50χρονο που οδηγούσε δίκυκλη μοτοσυκλέτα υπό την επήρεια μέθης, το βράδυ της Τρίτης 24 Μαρτίου. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ελέγχων για την οδική ασφάλεια και την πρόληψη επικίνδυνων συμπεριφορών στο οδικό δίκτυο του νησιού.

Ο 50χρονος οδηγός δίκυκλης μοτοσυκλέτας εντοπίστηκε να οδηγεί σε κατάσταση μέθης, γεγονός που συνιστά σοβαρή παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας για τα περαιτέρω νομικά μέτρα.

Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ, ενώ παράλληλα του αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για επτά έτη. Η αυστηρή αυτή ποινή σχετίζεται με το γεγονός ότι πρόκειται για υποτροπή στην ίδια παράβαση, ενισχύοντας τη σημασία της πρόληψης και της τήρησης των κανόνων οδικής συμπεριφοράς.