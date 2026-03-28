«Ποτέ δεν είναι αργά»:Η 82χρονη που παρέλασε στη Ρόδο μιλά στο Newsbomb για το αέναο κυνήγι της ζωής

Στην «καρδιά» της Ρόδου, εκεί όπου η ιστορία συναντά το παρόν και οι παραδόσεις ζωντανεύουν κάθε χρόνο στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου, μια ξεχωριστή φιγούρα κατάφερε να συγκινήσει και να εμπνεύσει.

Ανάμεσα στους νεαρούς μαθητές, η 82χρονη Σοφία Ρωμνάκη στάθηκε με περηφάνια, αποδεικνύοντας πως η θέληση για ζωή, γνώση κι εξέλιξη δεν γνωρίζει ηλικιακά όρια. Η παρουσία της δεν ήταν συμβολική, αλλά έστειλε μήνυμα ζωής κι αισιοδοξίας, κι αποτέλεσε υπενθύμιση προς όλους ότι τα όνειρα δεν έχουν ημερομηνία λήξης και μια νέα αρχή μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε στιγμή.

Η κυρία Σοφία Ρωμνάκη από τη Ρόδο, 82 ετών, είναι μαθήτρια της πρώτης Λυκείου του Εσπερινού ΕΠΑΛ Ρόδου και με αφορμή την παρουσία της στην παρέλαση για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, μίλησε στο Newsbomb.gr.

Η κυρία Ρωμνάκη, περιγράφει τη ζωή της και τον λόγο που αποφάσισε να φοιτήσει ξανά στο σχολείο, τονίζοντας πως όταν ήταν μικρή σταμάτησε την εκπαίδευση στη Β' Γυμνασίου, καθώς ο πατέρας της είχε προβλήματα υγείας και χρειαζόταν τη βοήθειά της.

Η Σοφία Ρωμνάκη με τους συμμαθητές της από το Εσπερινό ΕΠΑΛ Ρόδου

«Δούλεψα για περίπου οκτώ χρόνια, μέχρι που πήγα στη Θεσσαλονίκη, παντρεύτηκα και έκανα τα παιδιά μου. Όταν τα παιδιά μου μεγάλωσαν, παρέμεινα δίπλα στον σύζυγό μου και δεν είχα βλέψεις για κάτι άλλο.

Όταν όμως έχασα τον σύζυγό μου το 2020, βρέθηκα με περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μου», αλλά και με ένα τεράστιο κενό λόγω της απώλειας, όπως τόνισε.

Τότε, τα παιδιά της την παρότρυναν να εγγραφεί στο σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στη Ρόδο. Εκεί σπούδασε για δύο χρόνια, πήρε το απολυτήριο Γυμνασίου και την επόμενη χρονιά ξεκίνησε το Λύκειο για ενήλικες, αποδεικνύοντας ότι η δίψα για μάθηση δεν έχει ηλικία.

Η εμπειρία στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ρόδου

Όπως αποκαλύπτει στο Newsbomb.gr οι συμμαθητές της τη βλέπουν περισσότερο ως φίλη παρά ως συμμαθήτρια, την προσέχουν και τη βοηθούν, κουβαλώντας της συνήθως τα βαριά βιβλία. «Περνάμε πολύ όμορφα και δεν έχω μετανιώσει που επέστρεψα στο σχολείο», τονίζει η κυρία Ρωμνάκη, ενώ συνιστά και σε άλλους να το δοκιμάσουν, επισημαίνοντας ότι ποτέ δεν είναι αργά να ασχοληθείς με κάτι που αγαπάς.

Παράλληλα, η 82χρονη μαθήτρια έχει πολλές δραστηριότητες. Πηγαίνει στο ΚΑΠΗ του δήμου Ρόδου, συμμετέχει σε χορωδία και ούσα Πόντια, χορεύει κάθε Σάββατο με τον Σύλλογο Ποντίων του νησιού!

Τα όνειρα δεν τελειώνουν ποτέ

Η κυρία Ρωμνάκη, έχει σχεδιάσει ήδη το επόμενο βήμα της, όταν με το καλό αποφοιτήσει από το Λύκειο. Όπως είπε, σκοπεύει να αφιερωθεί και στα εγγόνια της, ενώ σκέφτεται να συνεχίσει να εμπλουτίζει τις γνώσεις της, ειδικά στον τομέα των φυτών, που αποτελεί το αγαπημένο της χόμπι.

«Η παρέλαση της 25ης Μαρτίου ήταν για εμένα έκπληξη και συγκινητική εμπειρία. Δεν το περίμενα κι ένιωσα μεγάλη τιμή που συμμετείχα. Μου το πρότεινε ο Διευθυντής του σχολείου μας, ενώ μου είπε ότι πιθανόν κάποια άλλη φορά να γίνω και σημαιοφόρος» πρόσθεσε μιλώντας στο Nesbomb.gr η κυρία Ρωμνάκη. Όσον αφορά στην οικογένειά της, ήταν ενθουσιασμένη και την συνεχάρη για το εγχείρημά της.

Η ιστορία της 82χρονης μαθήτριας, αποδεικνύει ότι η επιμονή και η αγάπη για μάθηση δεν έχουν ηλικία και ότι ποτέ δεν είναι αργά να επιστρέψεις στο σχολείο και να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα.

