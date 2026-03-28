«Ποτέ δεν είναι αργά»:Η 82χρονη που παρέλασε στη Ρόδο μιλά στο Newsbomb για το αέναο κυνήγι της ζωής

Η 82χρονη Σοφία Ρωμνάκη που γύρισε στο σχολείο και φώτισε με την παρουσία της την παρέλαση της 25ης Μαρτίου στη Ρόδο

Ελένη Μητσάλη

Στην «καρδιά» της Ρόδου, εκεί όπου η ιστορία συναντά το παρόν και οι παραδόσεις ζωντανεύουν κάθε χρόνο στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου, μια ξεχωριστή φιγούρα κατάφερε να συγκινήσει και να εμπνεύσει.

Ανάμεσα στους νεαρούς μαθητές, η 82χρονη Σοφία Ρωμνάκη στάθηκε με περηφάνια, αποδεικνύοντας πως η θέληση για ζωή, γνώση κι εξέλιξη δεν γνωρίζει ηλικιακά όρια. Η παρουσία της δεν ήταν συμβολική, αλλά έστειλε μήνυμα ζωής κι αισιοδοξίας, κι αποτέλεσε υπενθύμιση προς όλους ότι τα όνειρα δεν έχουν ημερομηνία λήξης και μια νέα αρχή μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε στιγμή.

Η κυρία Σοφία Ρωμνάκη από τη Ρόδο, 82 ετών, είναι μαθήτρια της πρώτης Λυκείου του Εσπερινού ΕΠΑΛ Ρόδου και με αφορμή την παρουσία της στην παρέλαση για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, μίλησε στο Newsbomb.gr.

Η κυρία Ρωμνάκη, περιγράφει τη ζωή της και τον λόγο που αποφάσισε να φοιτήσει ξανά στο σχολείο, τονίζοντας πως όταν ήταν μικρή σταμάτησε την εκπαίδευση στη Β' Γυμνασίου, καθώς ο πατέρας της είχε προβλήματα υγείας και χρειαζόταν τη βοήθειά της.

Η Σοφία Ρωμνάκη με τους συμμαθητές της από το Εσπερινό ΕΠΑΛ Ρόδου

«Δούλεψα για περίπου οκτώ χρόνια, μέχρι που πήγα στη Θεσσαλονίκη, παντρεύτηκα και έκανα τα παιδιά μου. Όταν τα παιδιά μου μεγάλωσαν, παρέμεινα δίπλα στον σύζυγό μου και δεν είχα βλέψεις για κάτι άλλο.

Όταν όμως έχασα τον σύζυγό μου το 2020, βρέθηκα με περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μου», αλλά και με ένα τεράστιο κενό λόγω της απώλειας, όπως τόνισε.

Τότε, τα παιδιά της την παρότρυναν να εγγραφεί στο σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στη Ρόδο. Εκεί σπούδασε για δύο χρόνια, πήρε το απολυτήριο Γυμνασίου και την επόμενη χρονιά ξεκίνησε το Λύκειο για ενήλικες, αποδεικνύοντας ότι η δίψα για μάθηση δεν έχει ηλικία.

Η εμπειρία στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ρόδου

Όπως αποκαλύπτει στο Newsbomb.gr οι συμμαθητές της τη βλέπουν περισσότερο ως φίλη παρά ως συμμαθήτρια, την προσέχουν και τη βοηθούν, κουβαλώντας της συνήθως τα βαριά βιβλία. «Περνάμε πολύ όμορφα και δεν έχω μετανιώσει που επέστρεψα στο σχολείο», τονίζει η κυρία Ρωμνάκη, ενώ συνιστά και σε άλλους να το δοκιμάσουν, επισημαίνοντας ότι ποτέ δεν είναι αργά να ασχοληθείς με κάτι που αγαπάς.

Παράλληλα, η 82χρονη μαθήτρια έχει πολλές δραστηριότητες. Πηγαίνει στο ΚΑΠΗ του δήμου Ρόδου, συμμετέχει σε χορωδία και ούσα Πόντια, χορεύει κάθε Σάββατο με τον Σύλλογο Ποντίων του νησιού!

Τα όνειρα δεν τελειώνουν ποτέ

Η κυρία Ρωμνάκη, έχει σχεδιάσει ήδη το επόμενο βήμα της, όταν με το καλό αποφοιτήσει από το Λύκειο. Όπως είπε, σκοπεύει να αφιερωθεί και στα εγγόνια της, ενώ σκέφτεται να συνεχίσει να εμπλουτίζει τις γνώσεις της, ειδικά στον τομέα των φυτών, που αποτελεί το αγαπημένο της χόμπι.

«Η παρέλαση της 25ης Μαρτίου ήταν για εμένα έκπληξη και συγκινητική εμπειρία. Δεν το περίμενα κι ένιωσα μεγάλη τιμή που συμμετείχα. Μου το πρότεινε ο Διευθυντής του σχολείου μας, ενώ μου είπε ότι πιθανόν κάποια άλλη φορά να γίνω και σημαιοφόρος» πρόσθεσε μιλώντας στο Nesbomb.gr η κυρία Ρωμνάκη. Όσον αφορά στην οικογένειά της, ήταν ενθουσιασμένη και την συνεχάρη για το εγχείρημά της.

Η ιστορία της 82χρονης μαθήτριας, αποδεικνύει ότι η επιμονή και η αγάπη για μάθηση δεν έχουν ηλικία και ότι ποτέ δεν είναι αργά να επιστρέψεις στο σχολείο και να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα.

Διαβάστε επίσης

09:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κίνδυνος για την αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης από την κρίση στο Ιράν

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Επικίνδυνη κλιμάκωση - Πρώτος πύραυλος των Χούθι στο Ισραήλ, 12 Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίες από την επίθεση στη βάση Prince Sultan

09:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις στο δημόσιο: Έως 2,5 μισθοί επιπλέον από το 2023 - Οι 35 αυξήσεις που δόθηκαν - Ποιοι κερδίζουν περισσότερα και ποιοι λιγότερα

08:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Αιμορραγία» ύψους 17 δισ. ευρώ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

08:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι γυναίκες ψήφισαν το Skoda Elroq ως κορυφαίο Compact SUV

08:37ΕΛΛΑΔΑ

«Ποτέ δεν είναι αργά»: Η 82χρονη μαθήτρια του ΕΠΑΛ που παρέλασε στη Ρόδο μιλά στο Newsbomb για το αέναο κυνήγι της ζωής

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρνάμε τους δείκτες μια ώρα μπροστά

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τάιγκερ Γουντς αφέθηκε ελεύθερος λίγες ώρες αφού συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Δύο drones χτύπησαν το μεγαλύτερο λιμάνι του Ομάν - Ένας τραυματίας

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: Διευρύνεται το δίκτυο με 20 σχολικές μονάδες από τον Σεπτέμβριο - Εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός στα 920 ευρώ: Πόσο αυξάνονται 19 επιδόματα από 1ης Απριλίου

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Με το R-Space Lab η Renault επαναπροσδιορίζει το αυτοκίνητο ως χώρο ζωής

08:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Λαμία σήμερα ο Τσίπρας - Τα μέτρα που θα προτείνει για την ακρίβεια

07:57ΕΛΛΑΔΑ

«Σας παρακαλώ μην την χτυπάτε, δεν ξέρουμε το PIN»: Εφιάλτης για μητέρα και κόρη που ήρθαν αντιμέτωπες με ληστές στο σπίτι τους

07:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρυσός: Το μεγάλο στοίχημα του 2026 – Γιατί «απογειώνεται» και τι περιμένουν οι ειδικοί

07:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα: Πότε είναι το επόμενο… τεστ της εθνικής - Τι ισχύει για Μαυροπάνο και Ρότα

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» στις τιμές των οπωροκηπευτικών και των φρούτων - Ντομάτα από… χρυσάφι

07:33ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ο 23χρονος κρατούσε τη 13χρονη σπίτι του – Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερώσει την ΕΛΑΣ από την Πρωτοχρονιά

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Η γυναίκα πίσω από τον μαστροπό Έπσταϊν - Ποια είναι η Φέιθ Κέιτς που «στρατολογούσε» τα μοντέλα

07:17ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από τα ρεμπέτικα στο… metal: Οι String Demons έρχονται για ένα εκρηκτικό live στο Gazarte Roof Stage

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ανακάλυψη του αιώνα: Επιστήμονες εντόπισαν δεύτερη Σφίγγα στην Αίγυπτο

07:57ΕΛΛΑΔΑ

«Σας παρακαλώ μην την χτυπάτε, δεν ξέρουμε το PIN»: Εφιάλτης για μητέρα και κόρη που ήρθαν αντιμέτωπες με ληστές στο σπίτι τους

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Επικίνδυνη κλιμάκωση - Πρώτος πύραυλος των Χούθι στο Ισραήλ, 12 Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίες από την επίθεση στη βάση Prince Sultan

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Το «Φως στο Τούνελ» στους Λογγάδες: Το σκοτεινό παρελθόν των δύο αδελφών και η εξαφάνιση «μυστήριο»

06:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλεία: Η γυναίκα που έσωσε το 10 μηνών βρέφος - «Βλέπω μπροστά μου ένα χτυπημένο μωρό»

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν τα πάντα για τα τροχόσπιτα - Άρση των περιορισμών για την στάση και την στάθμευση

12:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αυτός είναι ο μοναδικός μουσουλμάνος της Θράκης που φόρεσε τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόωρες εκλογές: Σενάρια και πιέσεις στο πολιτικό σκηνικό ενόψει φθινοπώρου

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρνάμε τους δείκτες μια ώρα μπροστά

18:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα προγνωστικά δεδομένα για το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα - Ο ρόλος του «super El Niño»

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Που θα βρέξει σήμερα - Πότε «βλέπει» το ECMWF τη νέα επιδείνωση

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Οι Γερμανοί... ξανάρχονται κυριολεκτικά - Πώς γίνονται πάλι παγκόσμια στρατιωτική δύναμη

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» στις τιμές των οπωροκηπευτικών και των φρούτων - Ντομάτα από… χρυσάφι

15:58WHAT THE FACT

Η πιο πολύτιμη δεκάρα: Zυγίζει 3 γραμμάρια, αλλά αξίζει σχεδόν 2 εκατομμύρια δολάρια 

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Η γυναίκα πίσω από τον μαστροπό Έπσταϊν - Ποια είναι η Φέιθ Κέιτς που «στρατολογούσε» τα μοντέλα

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρνάμε τους δείκτες μια ώρα μπροστά

07:33ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ο 23χρονος κρατούσε τη 13χρονη σπίτι του – Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερώσει την ΕΛΑΣ από την Πρωτοχρονιά

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Σήμερα η αποστολή ανάσυρσης του 34χρονου δύτη από το «πηγάδι του Διαβόλου»

17:10WHAT THE FACT

Αν οι άνθρωποι εξαφανιστούν αύριο, οι επιστήμονες λένε ότι αυτό το ζώο θα επικρατήσει στον πλανήτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ