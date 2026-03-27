Χανιά: Σοβαρή καταγγελία για το νοσοκομείο – Έκλεψαν χρυσαφικά από γυναίκα που πέθανε

Σε μία απίστευτη καταγγελία προχώρησε κατά του Νοσοκομείου Χανίων η αδελφή μιας γυναίκας που τον περασμένο Ιούνιο έχασε τη ζωή της από ανακοπή καρδιάς στην παραλία των Αγίων Αποστόλων.

Η καταγγέλουσα σε δηλώσεις της στο τοπικό μέσο ενημέρωσης zarpanews.gr, ανέφερε ότι στις 15 Ιουνίου η αδελφή της πέθανε στην παραλία όπου είχε πάει για μπάνιο μετά από ανακοπή καρδιάς. Όπως υποστηρίζει, κατά την διάρκεια της μεταφοράς της θανούσης στο νοσοκομείο, άτομο από το προσωπικό φέρεται να της αφαίρεσε τα χρυσά κοσμήματα μεγάλης αξίας που φορούσε.

«Με ειδοποίησαν για τον θάνατο της αδερφής μου στη 1 το μεσημέρι και έφτασα πρώτη στο Νοσοκομείο, μετά από 10 λεπτά. Όταν την παρέδωσαν από το ΕΚΑΒ, ο τραυματιοφορέας του ασθενοφόρου είπε στις νοσηλεύτριες να τηρηθεί το πρωτόκολλο. Η αδερφή μου εκείνη την ημέρα φορούσε πέντε κομμάτια μεγάλης αξίας, τη βέρα της, τον σταυρό της με ανάγλυφη καδένα και δυο σκουλαρίκια. Στο πρώτο δίωρο ζητήσαμε τα χρυσαφικά. Η νοσηλεύτρια μας είπε ότι τα έδωσε στον σύζυγό της και αυτός τα πέταξε!», αναφέρει χαρακτηριστικά η αδελφή της θανούσης.

Όπως υποστηρίζει η καταγγέλλουσα στο νοσηλευτικό ίδρυμα έχει ξεκινήσει Ένορκη Διοικητική Εξέταση για περιστατικό χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει προκύψει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. «Στις 4 Φεβρουαρίου είχαμε ενημέρωση ότι η υπεύθυνη νοσηλεύτρια θα πάει πειθαρχικό. Κοντεύει χρόνος! Έχει γίνει μια υποτυπώδης ΕΔΕ από το Νοσοκομείο», σημειώνει.

Η καταγγέλλουσα αναφέρει ότι προέβη στη δημοσιοποίηση του θέματος για την προστασία των πολιτών και την παύση της καταγγέλουσας κατάστασης. «Χάνονται συστηματικά χρυσά, να μπει ένας φραγμός και ορισμένοι να μαζέψουν τα χέρια τους! Πρέπει να σταματήσει αυτό που γίνεται. Ας μπουν κάμερες ασφαλείας στα ΤΕΠ», τονίζει η καταγγέλουσα.

