Ζάκυνθος: «Βρώμικος πόλεμος από προβληματικά άτομα» - Η απάντηση της παιδιάτρου στην ομαδική αγωγή

Snapshot Η παιδίατρος του νοσοκομείου Ζακύνθου απορρίπτει τους ισχυρισμούς των γονέων ως ψευδείς και συκοφαντικούς, επισημαίνοντας ότι ήταν σε αναρρωτική άδεια κατά την εφημερία της 21ης Φεβρουαρίου.

Δώδεκα οικογένειες κατηγορούν την παιδίατρο για εγκληματική αμέλεια, συστηματική απουσία από το νοσοκομείο και παροχή ιατρικών οδηγιών εξ αποστάσεως.

Οι γονείς απαιτούν την οριστική απομάκρυνση της παιδιάτρου από το νοσοκομείο Ζακύνθου και τη στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής με ιατρικό προσωπικό που τηρεί επαγγελματικά πρότυπα.

Για «βρώμικο πόλεμο» από «προβληματικά άτομα», κάνει λόγο η παιδίατρος του νοσοκομείου Ζακύνθου που έχει απομακρυνθεί προσωρινά από τα καθήκοντά της, σε ανάρτησή της, μέσω της οποίας επιχειρεί να απαντήσει στην ομαδική αγωγή που δέχτηκε από 12 οικογένειες.

Οι γονείς που υπογράφουν ως Επιτροπή Πρωτοβουλίας Γονέων Ζακύνθου, ζητούν την οριστική απομάκρυνση της παιδιάτρου, μιλώντας για «εγκληματική αμέλεια» από την πλευρά της γιατρού.

Στη δική της απάντηση, η παιδίατρος αναφέρεται ξανά στο περιστατικό της 21ης Φεβρουαρίου, το οποίο στάθηκε και η αιτία για να παραπεμφθεί σε ΕΔΕ, επαναλαμβάνοντας ότι εκείνη την ημέρα, παρόλο που εφημέρευε, της είχε χορηγηθεί αναρρωτική άδεια. Πρόσθεσε δε, ότι «αποσιωπάται πλήρως η άμεση χορήγηση, κατόπιν οδηγιών μου, ενδοφλέβιας αντιβίωσης στοβρέφος, γεγονός που επέδρασε καθοριστικά στο αίσιο τέλος της περιπέτεια τηςυγείας του».

Σχετικά με τις καταγγελίες των υπόλοιπων οικογενειών, η γιατρός μιλά για «προβληματικές συμπεριφορές» γονέων, ενώ ισχυρίζεται ότι σε μία περίπτωση αναγκάστηκε να καλέσει την αστυνομία για να απομακρύνει γονείς που «προκάλεσαν ζημιές σε εξοπλισμό της κλινικής».

Αναλυτικά η απάντηση της γιατρού

«Απάντηση σε ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς

Αναφορικά με δημοσιεύματα σχετικά με τις συνθήκες τέλεσης της εφημερίας μου την 21-02-2026, επέλεξα να μην τοποθετηθώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σεβόμενη την αγωνία της οικογένειας του βρέφους για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του, αλλά και επιλέγοντας θεσμικές ενέργειες και όχι συμμετοχή σε τηλεδίκες, καθώς ευρίσκονται σε εξέλιξη διοικητικές διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Δεν μπορώ όμως να μην αναφερθώ στο ότι συστηματικά μεταδίδονται ψεύδη και αποσιωπώνται σκοπίμως αδιάψευστα στοιχεία. Ειδικότερα, μεταδίδεται ότι απουσίαζα αδικαιολόγητα από την εφημερία μου, χωρίς να γίνεται καμιά αναφορά στην ύπαρξη αναρρωτικής άδειας, κατόπιν γνωματεύσεως Ιατρού, η ορθότητα της οποίας αποδεικνύεται και από εργαστηριακές εξετάσεις. Επίσης αποσιωπάται πλήρως η άμεση χορήγηση, κατόπιν οδηγιών μου, ενδοφλέβιας αντιβίωσης στο βρέφος, γεγονός που επέδρασε καθοριστικά στο αίσιο τέλος της περιπέτεια της υγείας του. Η σκόπιμη παράλειψη αναφοράς των ανωτέρω, δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις και πληροί το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφημήσεως, τελούμενο δια του τύπου και μέσω διαδικτύου, προσβάλλοντας την προσωπικότητά μου και την επαγγελματική μου υπόσταση. Μη αρκούμενα δε μόνο στην ανωτέρω σκόπιμη παράλειψη αναφοράς των ανωτέρω στοιχείων, κάποια εκ των μέσων μαζικής ενημέρωσης, επέλεξαν να αυξήσουν την τηλεθέασή τους, όχι ασχολούμενα με τη δημοσιογραφική διερεύνηση της υπόθεσης, κάτι που θα ήταν οπωσδήποτε θεμιτό, αλλά ακολουθώντας χυδαίες, μισογυνιστικές και λαϊκίστικες πρακτικές «αίματος στην αρένα» και αυριανισμού, με προβολή άσχετων στοιχείων της προσωπικής μου ζωής και παραβίασης των προσωπικών μου δεδομένων(προσωπικών φωτογραφιών, κ.λπ.), άνευ ουδεμίας συναινέσεώς μου. Ήδη για τις παραβάσεις αυτές έχουν ασκηθεί τα δέοντα, με υποβολή μηνύσεων και αγωγών στις αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές, ως και αναφορών σε Ε.Σ.Ρ. και ΕΣΗΕΑ.

Επίσης με αφορμή το ανωτέρω περιστατικό, το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχωδεχθεί έναν βρώμικο πόλεμο από κάποια προβληματικά άτομα που διακινούν ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς εις βάρος μου. Επειδή πλέον η συκοφαντία έχει καταστεί καθημερινή πρακτική σε ορισμένους, προς αποκατάσταση της πραγματικότητας δέον να αναφερθούν εν συντομία τα κάτωθι: Αναφορικά με μια ανακοίνωση μιας ομάδας ατόμων που αυτοπροσδιορίζεται με τον τίτλο «πρωτοβουλία γονέων Ζακύνθου για την Παιδιατρική Περίθαλψη», αποτελεί πρωτοβουλία των ανωτέρω συκοφαντών, οι οποίοι επιδεικνύουν μένος εναντίον μου λόγω αντίδρασής μου σε προβληματικές τους συμπεριφορές. Ενδεικτικά αναφέρω ότι εντός αυτής της ομάδας ευρίσκονται άτομα τα οποία η επαφή τους με την παιδιατρική κλινική αφορούσε εισαγγελικές παραγγελίες εξέτασης των τέκνων τους για πιθανή αφαίρεση γονικής μέριμνας. Πρωτοστατεί δε σε αυτήν την ομάδα άτομο που, ομού με τον σύζυγό της, προέβησαν σε παράνομη και απρεπέστατη συμπεριφορά, φθάνοντας σε σημείο να απειλήσουν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, να προπηλακίσουν με χυδαίους χαρακτηρισμούς την νοσηλεύτρια και να προκαλέσουν ζημίες σε εξοπλισμό της κλινικής, με αποτέλεσμα να κληθεί από εμένα η Αστυνομία και να αποχωρήσουν με πειθαρχικό εξιτήριο. Το ψευδές των ισχυρισμών τους αποδεικνύεται από το γεγονός ότι σε ουδεμία καταγγελία δεν προέβησαν τότε, αλλά το έπραξαν σήμερα, τρία και πλέον έτη μετά, φθάνοντας μάλιστα σε τέτοιο σημείο γελοιότητας, να φοράν κουκούλα και να εμφανίζονται σε συγκεκριμένη τηλεοπτική εκπομπή, επαναλαμβάνοντας ψευδείς ισχυρισμούς. Για τους ψευδείς αυτούς ισχυρισμούς τους οι ανωτέρω θα υποστούν τις συνέπειες, όπως προβλέπει ο νόμος. Φρόνιμο λοιπόν θα ήταν εκ μέρους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, να μην υιοθετείται άκριτα ο όποιος ισχυρισμό, αλλά να προβαίνουν πριν σε σοβαρή δημοσιογραφική έρευνα. Δηλώνω δε προς κάθε κατεύθυνση ότι ο οποιοσδήποτε δυσφημιστικός και συκοφαντικός ισχυρισμός διατυπώνεται εις βάρος μου και η οποιαδήποτε παράνομη χρήση προσωπικών μου δεδομένων θα αντιμετωπίζεται άμεσα με προσφυγή μου στην Δικαιοσύνη».

Η υπόθεση με το βρέφος πέντε μηνών

Υπενθυμίζεται ότι, στις 21 Φεβρουαρίου η μητέρα μετέφερε το πέντε μηνών παιδί, το οποίο έφερε σπυράκια και εξανθήματα στο νοσοκομείο. Φτάνοντας, την ενημέρωσαν πως η παιδίατρος ήταν σε εφημερία on call και δεν βρισκόταν στον χώρο. Το παιδί παρακολουθούσε από κοντά η νοσοκόμα της Παιδιατρικής, με τη γιατρό να δίνει οδηγίες από το τηλέφωνο, με βάση απλά τις περιγραφές.

Η ίδια η παιδίατρος, μετά τον σάλο που προκλήθηκε, έχει ισχυριστεί πως ήταν σε άδεια, ωστόσο η μητέρα του παιδιού Ανδριάνα Γεωργιοπούλου, μιλώντας για το περιστατικό τις ημέρες που το βρέφος νοσηλευόταν, είχε τονίσει ότι άκουσε για αναρρωτική άδεια της γιατρού μετά τις 8 το βράδυ.

Μάλιστα, η μητέρα του παιδιού είχε αναφέρει ότι το Σάββατο είχε απογευματινό καράβι στις 18:30 και αν την είχαν ενημερώσει νωρίτερα ότι η παιδίατρος βρισκόταν σε άδεια θα το είχε πάρει για να μεταφέρει το μωρό της σε άλλο νοσοκομείο. Επιπλέον, εξαιτίας της απουσίας της παιδιάτρου, η κυρία Γεωργιοπούλου ανέφερε ότι έστελνε φωτογραφίες του παιδιού της με τα εξανθήματα σε άλλους, εξωτερικούς παιδιάτρους, για να της πουν πώς πρέπει να δράσει.

Αφού, λοιπόν, μητέρα και παιδί βρίσκονταν ήδη πάνω από τέσσερις ώρες στο νοσοκομείο και η παιδίατρος δεν είχε φανεί, αναγκάστηκε να επικοινωνήσει με βουλευτή του νησιού, και συγκεκριμένα τον Διονύση Ακτύπη, προκειμένου να δοθεί εντολή για τη διακομιδή του παιδιού. Όπως είπε η κυρία Γεωργιοπούλου, χρειάστηκε να παρέμβει ο βουλευτής, προκειμένου να εισέλθει στο νοσοκομείο ιδιώτης παιδίατρος, για να τη συνοδεύσει με το παιδί στο αεροδρόμιο και να γίνει η διακομιδή στο Ρίο.

Μετά το περιστατικό, η παιδίατρος τέθηκε σε αναστολή και διατάχθηκε Ενορκη Διοικητική Εξέταση από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια (6η ΥΠΕ).

Δώδεκα καταγγελίες για την παιδίατρο

Μετά τη γνωστοποίηση του περιστατικού, ολοένα και περισσότερες καταγγελίες έρχονται στο φως για τον ελλειματικό τρόπο που ασκούσε η παιδίατρος τα καθήκοντά της.

Δώδεκα γονείς της Ζακύνθου, καταγγέλλουν «την εγκληματική αμέλεια της νοσοκομειακής παιδιάτρου», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά σε δελτίο Τύπου που εξέδωσαν, τονίζοντας ότι «ενώνουμε τις φωνές μας ενάντια σε μια κατάσταση που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές των παιδιών μας».

Οι γονείς κάνουν λόγο για «ιατρική εξ αποστάσεως», «συστηματική απουσία» της γιατρού, «παρέμβαση της αστυνομίας και του τοπικού βουλευτή κ. Ακτύπη», προκειμένου να προσέλθει η παιδίατρος στο νοσοκομείο, «πλημμελείς διαγνώσεις», καθώς και «ανάρμοστη και απαξιωτική συμπεριφορά».

Η νομική εκπρόσωπος της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Γονέων Ζακύνθου, Διονυσία Αγαλιανού, μιλώντας στο Newsbomb.gr, αναφέρθηκε στη αμέλεια με την οποία λειτουργούσε η παιδίατρος, αναφέροντας ότι, σύμφωνα με τις καταγγελίες, η γιατρός απουσίαζε αρκετά συχνά από το νοσοκομείο, όχι μόνο στις εφημερίες της, αλλά και κατά τη διάρκεια του ωραρίου της. Συχνά μάλιστα, σε τριήμερα, όχι απαραίτητα που συνδυάζονταν με αργίες, αλλά ορισμένες Παρασκευές, δεν πήγαινε στη δουλειά της, σημειώνει η δικηγόρος.

«Πήγαινε ο γονέας, δεν ήταν εκεί η γιατρός και την έπαιρναν τηλέφωνο. Δεν πήγαινε να εξετάσει το παιδί και έδινε οδηγίες εξ αποστάσεως», αναφέρει η κυρία Αγαλιανού, η οποία, μάλιστα, επισημαίνει ότι αρκετές φορές οι γονείς έλεγαν ότι θα καλέσουν την αστυνομία, και μόνο τότε, υπό την απειλή των αρχών ή διά μεσολάβησης του τοπικού βουλευτή, πήγαινε η γιατρός στο νοσοκομείο.

Επιπλέον, ουκ ολίγες φορές, χρειάστηκε η διακομιδή παιδιών στο Ρίο, όταν η κατάστασή τους επιδεινωνόταν. Αυτή γινόταν είτε με προσωπικά έξοδα των γονέων, καθώς η παιδίατρος δεν έγινε την απαραίτητη άδεια, είτε την έδινε αφού οι γονείς την παρακαλούσαν, ενώ έχουν σημειωθεί και περιστατικά που, χωρίς να εξετάσει τα παιδιά, έκαν εξ αποστάσεως διάγνωση που αποδεικνυόταν εσφαλμένη και έδιωχνε τα παιδιά από το νοσοκομείο.

Πλέον, οι γονείς ζητούν την οριστική απομάκρυνσή της από το νοσοκομείο του νησιού, αντιδρώντας στην πιθανότητα να επιστρέψει στα καθήκοντά της, με την ολοκλήρωση της ΕΔΕ, κάνοντας λόγο και για «προσπάθεια συγκάλυψης μέσω γραφειοκρατικών διαδικασιών».

Η ανακοίνωση των γονέων

«Τα παιδιά μας δεν είναι αναλώσιμα» – 12 γονείς της Ζακύνθου καταγγέλλουν την εγκληματική αμέλεια της νοσοκομειακής παιδιάτρου στη Ζάκυνθο.

Εμείς, οι υπογράφοντες γονείς της Ζακύνθου, δεν ζητάμε πλέον, απαιτούμε.

Με την αναφορά-καταγγελία μας, την οποία καταθέσαμε ενώπιον του Υπουργού Υγείας, της 6ης ΥΠΕ και της Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, σπάμε τη σιωπή ετών. Συνολικά 12 επώνυμοι πολίτες και γονείς ενώνουμε τις φωνές μας ενάντια σε μια κατάσταση που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές των παιδιών μας. Τα γεγονότα που καταγγέλλουμε και εκθέτουμε στη καταγγελία μας, είναι, μεταξύ άλλων η άσκηση της ιατρικής «εξ αποστάσεως».

Καταγγέλλουμε τη συστηματική απουσία της παιδιάτρου κυρίας Λαγάτουρα από την κλινική, ακόμα και κατά τις εφημερίες της, με αποτέλεσμα να δίνει ιατρικές οδηγίες και διαγνώσεις μέσω τηλεφώνου σε νοσηλεύτριες, χωρίς να έχει εξετάσει τα βρέφη και τα παιδιά μας. Επίσης το γεγονός ότι χρειάστηκε πολλάκις η παρέμβαση Αστυνομίας και του τοπικού Βουλευτή, κου Ακτύπη, προκειμένου η ιατρός να προσέλθει στο νοσοκομείο και να πράξει το αυτονόητο καθήκον της. Λόγω δε των πλημμελών διαγνώσεων, βρέφη και παιδιά αναγκάστηκαν να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Πατρών σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και με κίνδυνο της ζωής τους.

Τέλος, καταγγέλλουμε την ανάρμοστη και απαξιωτική συμπεριφορά της παιδιάτρου προς εμάς τους γονείς που αγωνιούσαμε για την υγεία και τη ζωή των παιδιών μας. Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν το πρόσφατο τραγικό περιστατικό με το βρέφος 5 μηνών, το οποίο ανέδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο την επικινδυνότητα της κατάστασης.

Απαιτούμε εδώ και τώρα:

Την οριστική απομάκρυνση της συγκεκριμένης παιδιάτρου από το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.

Την άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής με ιατρικό προσωπικό που σέβεται τον όρκο του και τις ζωές των παιδιών μας.

Να σταματήσει κάθε προσπάθεια συγκάλυψης μέσω γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει η υγεία των παιδιών μας θυσία στην υποστελέχωση και την αδιαφορία.

Ο λόγος πλέον ανήκει στη Δικαιοσύνη και στην κοινή γνώμη».

