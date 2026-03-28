Θεσσαλονίκη: Άγρια συμπλοκή σε νυχτερινό κέντρο - Ένας τραυματίας και δύο προσαγωγές

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές τα ξημερώματα του Σαββάτου, καθώς έλαβε χώρα άγρια συμπλοκή σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης με την Αστυνομία να σπεύδει με μεγάλη δύναμη στο σημείο.

Όπως αναφέρον οι πληροφορίες περίπου στις 5 τα ξημερώματα ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εισέβαλαν σε νυχτερινό μαγαζί στην οδό Ολύμπου πετώντας αντικείμενα κι επιτέθηκαν σε θαμώνες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ κι ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς τραυματίστηκε ένας 35χρονος, ο οποίος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ η Αστυνομία προχώρησε και σε δύο προσαγωγές. Την υπόθεση έχει αναλάβει η ασφάλεια Θεσσαλονίκης.