Πέθανε ο δημοσιογράφος Θάνος Οικονομόπουλος
Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας
Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο δημοσιογράφος Θάνος Οικονομόπουλος.
Γεννημένος τον Ιούνιο του 1946, αρθρογραφούσε τα τελευταία 15 χρόνια στο iefimerida.gr, ενώ στο παρελθόν είχε διατελέσει στέλεχος της Καθημερινής και του Ελεύθερου Τύπου και είχε περάσει και από το ραδιόφωνο.
Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:38 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Κιλκίς: Έκλεψαν χαλκό και συσκευές αξίας άνω των 4.000 ευρώ
16:17 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γερουλάνος: Όταν ξυπνήσει ο γίγαντας ΠΑΣΟΚ δεν τους σώζει τίποτα
15:39 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Για πρώτη φορά, υπολογιστής εντοπίζει σφάλμα σε σημαντική μελέτη φυσικής
09:55 ∙ WHAT THE FACT