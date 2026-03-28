Πέθανε ο δημοσιογράφος Θάνος Οικονομόπουλος

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο δημοσιογράφος Θάνος Οικονομόπουλος.

Γεννημένος τον Ιούνιο του 1946, αρθρογραφούσε τα τελευταία 15 χρόνια στο iefimerida.gr, ενώ στο παρελθόν είχε διατελέσει στέλεχος της Καθημερινής και του Ελεύθερου Τύπου και είχε περάσει και από το ραδιόφωνο.



Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

