Ανήλικοι εκβίαζαν μαθητές: Πώς κατάφεραν να πάρουν 10.000 ευρώ από 14χρονο

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το τελευταίο διάστημα στα βόρεια προάστια, καθώς δύο νεαροί ηλικίας δεκαεπτά και δεκαοκτώ ετών φέρονται να είχαν μετατραπεί σε απόλυτο φόβο για δεκάδες ανήλικους μαθητές σε Χολαργό και Αγία Παρασκευή.

Το νήμα της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται στις 23 Μαρτίου, όταν ένας πατέρας πέρασε το κατώφλι της αστυνομίας για να καταγγείλει τον εφιάλτη που βίωνε ο δεκατριάχρονος γιος του. Η αλήθεια ήρθε στο φως εντελώς τυχαία μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Περιγράφοντας τη στιγμή της αποκάλυψης, ο πατέρας ανέφερε: «Ήμασταν όλοι στο σπίτι, ο γιος μου πήγε στο δωμάτιο μόνος του, έκλεισε την πόρτα και όταν άνοιξα ξαφνικά την πόρτα του έπεσαν 300 ευρώ από το πορτοφόλι του. Όταν τον ρώτησα τι έχει συμβεί του είπε ότι τον εκβιάζει ένας νεαρός και ότι πρέπει να του τα δώσει γιατί τον απειλεί ότι θα του κάνει κακό».

Αυτή ήταν όμως μόνο η αρχή. Μια δεύτερη περίπτωση αποδεικνύει το μέγεθος της πίεσης που ασκούσε το δίδυμο. Ένας δεκατετράχρονος μαθητής βρέθηκε εγκλωβισμένος στα δίχτυα τους από τις αρχές Μαρτίου, όταν ο δεκαοκτάχρονος τον πλησίασε έξω από το σχολείο. Με το πρόσχημα ότι κάποιοι τον έψαχναν για να τον χτυπήσουν, του ζήτησε τετρακόσια πενήντα ευρώ για δήθεν προστασία. Σταδιακά το παιδί αναγκάστηκε να τους παραδώσει πάνω από δέκα χιλιάδες ευρώ για να γλιτώσει από τον καθημερινό Γολγοθά.

Τα απειλητικά μηνύματα που έστελναν οι ανήλικοι στα θύματά τους

Η μητέρα του δεκατετράχρονου περιέγραψε τον απόλυτο τρόμο που κυρίευσε το παιδί της, εξηγώντας πώς οι δράστες ανέβαζαν διαρκώς τις οικονομικές τους απαιτήσεις. Όπως κατήγγειλε χαρακτηριστικά: «Από κάποιο σημείο και έπειτα του ζητούσαν χρήματα, τον εκβιάζανε για ένα γεγονός που είχε γίνει. Του ζητούσαν αρκετά μεγάλα ποσά, ακόμη και 1.000 ευρώ. Βρήκα τα μηνύματα στο κινητό του και μου είπε ότι με βούτηξαν και με χτυπάγανε. Το παιδί έχει τρομοκρατηθεί τόσο πολύ που δεν δέχεται να μιλήσει στην αστυνομία για το τι έχει γίνει. Εμείς βρήκαμε μηνύματα στο Instagram που του έλεγαν ότι “αν δεν μας φέρεις αυτά τα χρήματα θα τα ζητήσουμε από τους φίλους σου, θα σε βουτήξουμε και θα σε πάμε στο βουνό να σε σκοτώσουμε”».

Η βία ωστόσο δεν έμενε μόνο στα λόγια. Η μητέρα συμπλήρωσε με απόγνωση: «Τον είχανε χτυπήσει κιόλας, αλλά δεν μας είχε πει τι έχει γίνει. Δεν ήθελε να πάμε ούτε στην αστυνομία, μας είπε ψέματα ότι είχε χτυπήσει μόνος του. Όταν τον χτύπησαν ήταν βράδυ, είχε βγει με μία παρέα και το παιδί γύρισε χτυπημένο και δεν μας έλεγε τίποτα»

