Βολιώτισσα φωτογράφος καταγράφει τα ταξίδια της σε εξωτικούς προορισμούς και γίνεται viral

Μια πεζοπορία στο βουνό των θεών, τον Όλυμπο, άλλαξε ριζικά τη ζωή της Βολιώτισσας φωτογράφου Βάσω Παπά.

Αποφάσισε να κάνει μια απλή εξόρμηση στη φύση, δίχως να γνωρίζει ότι αυτό θα την οδηγούσε στα πιο απόμακρα και υπέροχα μονοπάτια της ζωής της. Ξεκίνησε ένα ταξίδι εξερεύνησης στις πιο απομακρυσμένες γωνιές του πλανήτη και μάλιστα, τις περισσότερες φορές, ολομόναχη. Κολύμπι με καρχαρίες, μπάνιο σε καταρράκτες, πεζοπορία στο ενεργό ηφαίστειο στη Java της Ινδονήσιας και snorkeling με φαλαινοκαρχαρίες. Μάλιστα, όταν αποφάσισε να μοιραστεί αυτές τις εμπειρίες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν τεράστιο και η απήχηση μεγάλη.

«Τα ταξίδια και οι πεζοπορίες στα βουνά με έχουν αλλάξει σε πολλούς τομείς της ζωής μου. Οι εμπειρίες αυτές με έκαναν να κατανοήσω καλύτερα τον εαυτό μου και τον κόσμο γύρω μου», επισημαίνει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Βάσω Παπά και εξηγεί πως, «οι πεζοπορίες μου στην Ελλάδα, από τα βουνά του Ολύμπου μέχρι τα πιο απόκρυφα μονοπάτια, μ’ έχουν φέρει κοντά στη φύση και με έχουν διδάξει την υπομονή και την επιμονή. Είναι εκείνες οι στιγμές της σιωπής, όταν περπατάς μόνος σου στην κορυφή ενός βουνού, που συνειδητοποιείς πόσο σημαντικό είναι να συνδεθείς με το εσωτερικό σου “είναι”. Αυτές οι στιγμές με γεμίζουν δύναμη και με κάνουν να βλέπω τα πράγματα με διαφορετική προοπτική».

«Ξεκίνησα να δουλεύω με τη φωτογραφία και το βίντεο ως επαγγελματίας για διαφημιστικούς σκοπούς και γάμους, αλλά η μεγάλη στροφή ήρθε όταν άρχισα να εξερευνώ τις ταξιδιωτικές και πεζοπορικές μου εμπειρίες. Δημιούργησα το TikTok κανάλι για να μοιραστώ αυτές τις στιγμές και τις περιπέτειες με άλλους και να συνδεθώ με ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Η απήχηση ήταν τόσο μεγάλη, που σύντομα άρχισαν να με ανακαλύπτουν δημοσιογράφοι και να με καλούν για live συνδέσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές. Όλα αυτά τα βήματα συνδέονται με την επιθυμία μου να μοιράζομαι την αυθεντικότητα των εμπειριών μου και να ενισχύσω τη σχέση με το κοινό», σημειώνει.

Οι αγαπημένοι της προορισμοί

Οι αγαπημένοι της προορισμοί είναι η Ασία και η Αφρική, γιατί όπως τονίζει, της προσφέρουν ένα συναίσθημα απόλυτης απομόνωσης και αυθεντικότητας. Στις περιοχές αυτές, οι άνθρωποι, οι κουλτούρες και το φυσικό τοπίο προσφέρουν εμπειρίες που δεν μπορείς να βρεις πουθενά αλλού, με μία αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε μέρη απόκοσμα και ανέγγιχτα από τη σύγχρονη ζωή.

Αναφερόμενη στην πιο δυνατή εμπειρία που είχε μέχρι σήμερα, είπε ότι, «ήταν το τρίμηνο σόλο ταξίδι μου στην Ασία, όπου επισκέφτηκα τις Μαλδίβες, τη Μαλαισία, τις Φιλιππίνες και το Μπαλί. Ήταν μια εμπειρία γεμάτη αδρεναλίνη και μοναδικές συναντήσεις με τη φύση και τους ντόπιους. Κολύμπησα με καρχαρίες, έκανα snorkeling φαλαινοκαρχαρίες, έζησα την εμπειρία του μεγαλύτερου zip line και της πτώσης με αλεξίπτωτο πλαγιάς, ενώ δοκίμασα πολλά water sports.

Στις Μαλδίβες έπαιξα ποδόσφαιρο με τους ντόπιους, ενώ στις Φιλιππίνες τραγουδήσαμε όλοι μαζί με τους locals στους δρόμους. Επισκέφτηκα πάνω από 30 νησιά στις Φιλιππίνες με μονοήμερες κρουαζιέρες, είδα πυγολαμπίδες σε έναν ποταμό το βράδυ, και γεύτηκα εξωτικά φρούτα και τις τοπικές κουζίνες. Στο Μπαλί, έκανα μπάνιο σε καταρράκτες, συμμετείχα σε μια τελετή καθαρισμού σε ένα Μπαλινέζικο ναό και περπάτησα στους διάσημους ορυζώνες του νησιού. Η πιο απόκοσμη εμπειρία ήταν η πεζοπορία στο ενεργό ηφαίστειο στη Java της Ινδονησίας, όπου είδα την μπλε λάβα. Επίσης, ανέβηκα στο όρος Batur στο Μπαλί για να απολαύσω την ανατολή του ήλιου από την κορυφή. Είναι εμπειρίες και στιγμές που θα μπορούσα να μιλάω για αυτές μια ολόκληρη ζωή».

Η Βάσω Παπά διευκρινίζει πως γι’ αυτήν, «το νόημα της ζωής, είναι να ανακαλύπτουμε συνεχώς και να ζούμε με αυθεντικότητα, απλότητα, σύνδεση και σκοπό. Να εξερευνούμε τις δυνατότητές μας, να ζούμε στο παρόν και να απολαμβάνουμε τις μικρές στιγμές που μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Για μένα, το νόημα της ζωής δεν είναι ένας στατικός προορισμός, αλλά η διαδικασία της εξερεύνησης και της ανάπτυξης μέσα από τις εμπειρίες, τις σχέσεις και τα ταξίδια μας».

Πώς ασχολήθηκε με τα social media

Όπως η ίδια επισημαίνει το ταξίδι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεκίνησε από την ανάγκη της να μοιραστεί τις εμπειρίες της και τις μοναδικές στιγμές από τα ταξίδια και τις εξορμήσεις της, κυρίως στη φύση. «Επειδή πάντα αγαπούσα να εξερευνώ απομονωμένα μέρη και να ζω μια αυθεντική εμπειρία, σκέφτηκα πως θα μπορούσα να εμπνεύσω άλλους να κάνουν το ίδιο. Δημιούργησα το κανάλι μου στο TikTok και άρχισα να μοιράζομαι τις εικόνες και τα βίντεό μου, αποτυπώνοντας όχι μόνο τα τοπία, αλλά και τα συναισθήματα και τις εμπειρίες πίσω από αυτές τις περιπέτειες.

Η απήχηση ήταν εντυπωσιακή από την αρχή. Οι ακόλουθοι μου εκτίμησαν τον αυθορμητισμό και την αμεσότητα των ταξιδιών που μοιράζομαι. Αντί να δείχνω απλώς φωτογραφίες από δημοφιλή μέρη, επικεντρώθηκα σε εμπειρίες που προσφέρουν κάτι διαφορετικό, όπως την εξερεύνηση απόκοσμων τόπων. Τα σχόλια από τους ακολούθους μου είναι γεμάτα θετική ενέργεια. Πολλοί εκφράζουν τον θαυμασμό τους για το θάρρος και την περιπέτεια που μεταφέρω μέσα από τα βίντεο, ενώ άλλοι μου λένε ότι εμπνέονται να τολμήσουν και οι ίδιοι να εξερευνήσουν νέους προορισμούς και να ζήσουν περισσότερες αυθεντικές εμπειρίες», υπογραμμίζει.

Έχω επισκεφθεί αρκετούς προορισμούς στην Ευρώπη και σε άλλες ηπείρους, όπως το Μεξικό, η Τυνησία, το Ντουμπάι, η Μάλτα, η Κωνσταντινούπολη, το Λονδίνο, το Παρίσι, η Νορμανδία, η Φιλανδία, η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Ιταλία, οι Φιλιππίνες, το Μπαλί, η Σιγκαπούρη, η Μαλαισία, οι Μαλδίβες και πολλά ακόμη. Όσον αναφορά την Ελλάδα κάνω πόλλες εξορμήσεις σε βουνά καθώς και σε νησιά. Κάθε ταξίδι για μένα είναι μια νέα ευκαιρία για εξερεύνηση, τόσο στον κόσμο όσο και στον εαυτό μου».

Οι κίνδυνοι

Το μοναχικό ταξίδι δεν είναι εύκολη υπόθεση, λέει ωστόσο αν είσαι προσεκτικός οι κίνδυνοι μειώνονται. «Έχω βρεθεί σε καταστάσεις όπου η αίσθηση του κινδύνου ήταν παρούσα, αλλά ποτέ δεν ένιωσα ότι κινδύνευσα σοβαρά. Τα ταξίδια και οι εξορμήσεις μου, ειδικά σε απομακρυσμένα ή δύσβατα μέρη, δεν είναι πάντα προβλέψιμα και συχνά απαιτούν προσοχή και επαγγελματισμό. Όμως, ποτέ δεν είχα αληθινό κίνδυνο, επειδή πάντα προετοιμάζομαι προσεκτικά. Ελέγχω τις καιρικές συνθήκες, φροντίζω να έχω τον σωστό εξοπλισμό, και σε περιπτώσεις που ταξιδεύω μόνη, πάντα ενημερώνω κάποιον για την πορεία μου και τις ώρες άφιξής μου. Η ασφάλεια είναι πάντα η πρώτη προτεραιότητα, και αν νιώσω ότι οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, δεν διστάζω να αναβάλω ή να τροποποιήσω το σχέδιο», τονίζει.

Κάθε ταξίδι είναι μοναδικό, κάθε τόπος ξεχωριστός και όπως διευκρινίζει η Βάσω Παπά, σχεδόν πάντα στο πλαίσιο των ταξιδιών της μαγειρεύει, συγκεκριμένα εξηγεί πως, «κάθε περιοχή, εκτός από τα φυσικά της κάλλη, έχει την παράδοση της, τις γεύσεις της, φέρει μια ιστορία που τη διαμορφώνει, είτε αυτή είναι αρχαία, είτε σύγχρονη. Η μαγειρική, είναι κάτι που ενσωματώνω σε όλες τις εξορμήσεις μου, καθώς αποτελεί σημαντικό μέρος της εμπειρίας μου. Η μαγειρική στην ύπαιθρο, με τα τοπικά υλικά και την απλότητα της φωτιάς ή του γκαζιού, είναι ένας τρόπος να “εμπλουτίσω” την εμπειρία του ταξιδιού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ