Οδηγός εγκατέλειψε το όχημα του στη μέση του δρόμου έξω από το νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» - Φώτο

Τα ξημερώματα της Δευτέρας οδηγός εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του στη μέση του δρόμου έξω από το Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

Το όχημα παραμένει ακινητοποιημένο σε σημείο όπου συχνά διέρχονται ασθενοφόρα, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η γρήγορη πρόσβαση προς το νοσοκομείο.

Αυτή την ώρα στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία, η οποία βεβαίωσε κλήση ενώ αναμένεται η άφιξη γερανού της τροχαίας για την απομάκρυνση του αυτοκινήτου.

Η αιτία εγκατάλειψης του οχήματος παραμένει άγνωστη, ενώ οι Αρχές διερευνούν το περιστατικό.