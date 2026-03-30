Οδηγός εγκατέλειψε το όχημα του στη μέση του δρόμου έξω από το νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» - Φώτο
Άγνωστος παραμένει ο λόγος που ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημά του παρκαρισμένο με αυτόν τον τρόπο, στη μέση του δρόμου - Στο σημείο αναμένεται γερανός
Τα ξημερώματα της Δευτέρας οδηγός εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του στη μέση του δρόμου έξω από το Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.
Το όχημα παραμένει ακινητοποιημένο σε σημείο όπου συχνά διέρχονται ασθενοφόρα, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η γρήγορη πρόσβαση προς το νοσοκομείο.
Αυτή την ώρα στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία, η οποία βεβαίωσε κλήση ενώ αναμένεται η άφιξη γερανού της τροχαίας για την απομάκρυνση του αυτοκινήτου.
Η αιτία εγκατάλειψης του οχήματος παραμένει άγνωστη, ενώ οι Αρχές διερευνούν το περιστατικό.
