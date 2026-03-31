Φωτιά σε κτίριο του υπουργείου Εσωτερικών

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε υπόγειο χώρο κτιρίου που στεγάζει το υπουργείο Εσωτερικών, επί της οδού Ευαγγελιστρίας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί η αιτία της. Στον χώρο όπου ξέσπασε η φωτιά λειτουργεί το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών (ΕΛΑ).

Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς. Το κτήριο έχει εκκενωθεί.

Οι πυροσβέστες χρησιμοποιούν ακόμα και νερό από τα φρεάτια, προσπαθώντας να περιορίσουν την εξάπλωση.

Η πυρκαγιά στο κτίριο του υπουργείου Εσωτερικών ξέσπασε στο σημείο όπου βρίσκεται το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.