Καιρός - Ζιακόπουλος: Αυξημένη προσοχή σε 12 περιοχές - Κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα

Την Τετάρτη στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας θα επικρατήσει κακοκαιρία, προειδοποιεί ο Ζιακόπουλος

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Καιρός - Ζιακόπουλος: Αυξημένη προσοχή σε 12 περιοχές - Κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα

  • Την Τετάρτη αναμένεται κακοκαιρία με κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων σε 12 περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και η Αττική.
  • Οι θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι στην ανατολική και νότια νησιωτική Ελλάδα θα φτάσουν τοπικά τα 10 μποφόρ, προκαλώντας προβλήματα σε στεριά και θάλασσα.
  • Η κακοκαιρία οφείλεται σε οργανωμένα βαρομετρικά χαμηλά που κινούνται από την Τυρρηνική Θάλασσα και τις ακτές της Λιβύης προς το Αιγαίο.
  • Στην Αττική τα έντονα φαινόμενα θα εμφανιστούν κυρίως το απόγευμα και το βράδυ της Τετάρτης.
  • Ευνοϊκές συνθήκες για κύματα θύελλας αναμένονται στα ανατολικά της Λάρισας, στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στην Κρήτη.
Αυξημένη προσοχή συστήνει για την Τετάρτη ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος, καθώς προειδοποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα, σε 12 περιοχές.

Ειδικότερα, ενδέχεται να επηρεαστούν οι περιοχές της Ημαθίας, της Πιερίας, της Θεσσαλίας, των Βόρειων Σποράδων, της Ανατολικής Στερεάς-Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, της ανατολικής και νότιας Πελοποννήσου, της Κεφαλονιάς, της Ζακύνθου και των Δωδεκανήσων.

Πέρα από αυτά, προβλήματα σε στεριά και θάλασσα είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσουν οι θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι στην ανατολική και τη νότια νησιωτική Ελλάδα, όπου κατά τόπους θα φθάσουν τα 10 μποφόρ.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό στην Τυρρηνική Θάλασσα, συνοδευόμενο από μέτωπα κακοκαιρίας, κινείται ανατολικά. Ένα άλλο χαμηλό αναμένεται να κινηθεί από τις ακτές της Λιβύης προς την περιοχή του Αιγαίου. Με αυτές τα συνθήκες ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, την Τετάρτη στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας θα επικρατήσει κακοκαιρία με βασικά χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους.

Επισημάνσεις

(α) Με βάση τα κλιματολογικά στοιχεία, η εποχή αυτή δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για συνθήκες ισχυρής αστάθειας σε στεριά και θάλασσα. Οι σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες του αέρα στη στεριά, όταν δεν υπάρχει ηλιοφάνεια, και οι όχι και τόσο υψηλές θερμοκρασίες των νερών των θαλασσών είναι τα βασικά αίτια.

(β) Τα προαναφερθέντα ισχύουν και στην περίπτωση της επικείμενης κακοκαιρίας, αλλά το ισχυρό δυναμικό αίτιο και το ανάγλυφο υπερισχύουν, με συνέπεια την επικινδυνότητα των φαινομένων.

(γ) Σε συνέχεια της παραπάνω επισήμανσης, να σημειωθεί ότι στην κεντροβόρεια χώρα οι πιθανότητες εκδήλωσης καταιγίδων δεν είναι μεγάλες για τους λόγους που προαναφέρθηκαν καθώς και για το γεγονός ότι το επιφανειακό ρεύμα θα είναι Α-ΒΑ (σχετική ευστάθεια). Όμως, οι συγκλίσεις και το ανάγλυφο φαίνεται ότι θα οδηγήσουν στην εκδήλωση πολύωρων ισχυρών βροχών, δυνητικά επικίνδυνων.

(δ) Στη Δυτική Ελλάδα, για προφανείς λόγους, οι Α-ΝΑ άνεμοι δεν έχουν την ευνοϊκή για την εκδήλωση ισχυρών βροχών επίδραση της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, αλλά επικινδυνότητα υπάρχει -κυρίως για τις ΝΔ περιοχές- εξαιτίας του πλησιάσματος του «Erminio».

(ε) Στα ανατολικά της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και στις ανατολικές, νοτιοανατολικές και νότιες ακτές των Κυκλάδων των Δωδεκανήσων και πιθανώς της Κρήτης οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση κυμάτων θύελλας (storm surges).

(στ) Στην Αττική, τα εντονότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν τις απογευματινές-βραδινες ώρες.

(ζ) Στην Τυρρηνική Θάλασσα και ευρύτερα στις περιοχές Σικελίας-Μάλτας υπάρχουν ενδείξεις σχηματισμού ενός άτυπου μεντικέιν. Η σημαντικότερη από αυτές τις ενδείξεις είναι η εξασθένηση της καθ’ ύψος διάτμησης του ανέμου, αναγκαία προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της ανωμεταφοράς που προκαλεί η αντίθεση μεταξύ του κρύου αέρα στα ανώτερα στρώματα και της θερμής επιφάνειας της θάλασσας. Επιπλέον, ευνοϊκή είναι και η γεωγραφία της περιοχής (η επισήμανση αυτή είναι ακαδημαϊκής φύσεως).

(η) Παράκληση, οι παρουσιαστές καιρού να μην επιχειρούν μετεωρολογικές εξηγήσεις, όταν δεν βλέπουν ή όταν δεν γνωρίζουν συνολικά τους παράγοντες της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ακόμα ικανή να δώσει απαντήσεις τέτοιας φύσεως και καλό είναι να μην καταφεύγουμε εύκολα σε αυτήν.

19:29ΚΟΣΜΟΣ

