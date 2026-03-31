Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε πλαστά έγγραφα στην Αθήνα - Οι «ξενώνες» που χρησιμοποιούσαν

Εντοπίστηκαν «ξενώνες» που χρησιμοποιούσε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών από την Κίνα

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Αθηνών εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση Κινέζων που κατασκεύαζε και διακινούσε πλαστά έγγραφα για παράνομη διαμονή αλλοδαπών στην Αθήνα.
  • Συνελήφθησαν τρία αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, δύο άνδρες και μία γυναίκα, με κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία και παραβάσεις μεταναστευτικής νομοθεσίας.
  • Επιπλέον, συνελήφθησαν έξι αλλοδαποί για παράνομη παραμονή στη χώρα.
  • Η οργάνωση λειτουργούσε από τον Σεπτέμβριο του 2025, διευκολύνοντας παράνομη μεταφορά αλλοδαπών με πλαστά αεροπορικά έγγραφα και μεταφορά με οχήματα και λεωφορεία στην Αθήνα.
  • Οι αλλοδαποί φιλοξενούνταν σε «άτυπους ξενώνες» με εργαστήρια πλαστογράφησης και αποθήκευσης πλαστών εγγράφων.
Οι Αρχές εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση Κινέζων που κατασκεύαζε και διακινούσε πλαστά έγγραφα, διευκολύνοντας παράλληλα την παράνομη διαμονή αλλοδαπών σε «άτυπους ξενώνες» στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

Στις 22 και 23 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν οργανωμένες αστυνομικές επιχειρήσεις από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, κατά τις οποίες συνελήφθησαν τρία αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Πρόκειται για δύο Κινέζους ηλικίας 50 και 52 ετών και μία 51χρονη ομοεθνή τους, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, πλαστογράφηση πιστοποιητικών, παραβάσεις του Κώδικα Μετανάστευσης και νομοθεσίας περί αλλοδαπών, διευκόλυνση παράνομης εισόδου και εξόδου από την Ελλάδα με σκοπό το κέρδος, καθώς και κατοχή πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων.

Επιπλέον, συνελήφθησαν έξι ακόμη Κινέζοι, ηλικίας από 19 έως 53 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για παράνομη παραμονή στη χώρα.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι η οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025, διευκολύνοντας την παράνομη μεταφορά αλλοδαπών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα και κατασκευάζοντας πλαστά έγγραφα. Η μεταφορά των ατόμων γινόταν αρχικά με αεροπορικά ταξιδιωτικά έγγραφα τρίτων προσώπων, ενώ στη συνέχεια μεταφέρονταν με οχήματα στην ενδοχώρα και από εκεί με λεωφορεία προς τον Κηφισό. Εκεί παραλάμβανε η οργάνωση τους αλλοδαπούς και τους μετέφερε σε «άτυπους ξενώνες» στην Αθήνα, όπου υπήρχαν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι με κρεβάτια, εργαστήρια πλαστογράφησης και αποθήκευσης πλαστών εγγράφων.

Το κόστος για κάθε παράνομη μεταφορά κυμαινόταν από 5.000 έως 10.000 ευρώ, ενώ από τις έρευνες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 13 δελτία αιτούντων ασύλου, 4 διαβατήρια, 35 σφραγίδες, 4 άδειες διαμονής, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, χρηματικά ποσά άνω των 4.000 ευρώ και πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και συνελήφθησαν έξι αλλοδαποί χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα εντός των «άτυπων ξενώνων». Επιπλέον, κατασχέθηκαν δύο οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση των εγκληματικών δραστηριοτήτων της οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της δράσης του κυκλώματος και τον εντοπισμό τυχόν συνεργών.

