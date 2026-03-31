Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα στην Ιθάκη - Κινητοποίηση των Αρχών

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές και κτηνιατρικές αρχές στο Ιόνιο, μετά τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος ευλογιάς σε μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα με 200 αιγοπρόβατα στην περιοχή Περαχώρι στην Ιθάκη.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού, με τον Αντιπεριφερειάρχη Σωτήρη Κουρή να επιβεβαιώνει στην ΕΡΤ το γεγονός και να ανακοινώνει τα επόμενα βήματα.

Για την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της ζωονόσου, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα αιγοπρόβατα της συγκεκριμένης μονάδας θα θανατωθούν, με στόχο τον περιορισμό της νόσου.

Μάλιστα, όπως ανέφερε, αναμένεται άμεσα στο νησί, κλιμάκιο του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης, το οποίο θα πραγματοποιήσει ελέγχους σε όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες.

Παράλληλα, τόνισε ότι, τίθενται σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της νόσου, σε ένα νησί, που έχει σημαντική κτηνοτροφία, όπως και η γειτονική Κεφαλονιά, στην οποία, η Ιθάκη, ανήκει διοικητικά.

Διαβάστε επίσης