Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα στην Ιθάκη - Κινητοποίηση των Αρχών

Το πρώτο κρούσμα στο νησί εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα με 200 αιγοπρόβατα

Μίλτος Τσεκούρας

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές και κτηνιατρικές αρχές στο Ιόνιο, μετά τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος ευλογιάς σε μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα με 200 αιγοπρόβατα στην περιοχή Περαχώρι στην Ιθάκη.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού, με τον Αντιπεριφερειάρχη Σωτήρη Κουρή να επιβεβαιώνει στην ΕΡΤ το γεγονός και να ανακοινώνει τα επόμενα βήματα.

Για την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της ζωονόσου, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα αιγοπρόβατα της συγκεκριμένης μονάδας θα θανατωθούν, με στόχο τον περιορισμό της νόσου.

Μάλιστα, όπως ανέφερε, αναμένεται άμεσα στο νησί, κλιμάκιο του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης, το οποίο θα πραγματοποιήσει ελέγχους σε όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες.

Παράλληλα, τόνισε ότι, τίθενται σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της νόσου, σε ένα νησί, που έχει σημαντική κτηνοτροφία, όπως και η γειτονική Κεφαλονιά, στην οποία, η Ιθάκη, ανήκει διοικητικά.

00:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τουρκία και Σουηδία στην τελική φάση

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο έρωτας που νίκησε τον χρόνο και περίμενε 50 χρόνια για να πραγματοποιηθεί

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Σοβάς έπεσε σε μητέρα που κρατούσε το παιδί της

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα στην Ιθάκη - Κινητοποίηση των Αρχών

23:33LIFESTYLE

Νόρα Βαλσάμη: Η γιος της δημοσίευσε πρόσφατη και σπάνια φωτογραφία της ηθοποιού

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Έφτασαν οι πρώτοι τουρίστες στο Ρέθυμνο

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Στους δρόμους της Τεχεράνης με πλήθος κόσμου ο Πεζεσκιάν και ο Αραγτσί

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Σπάνιο νεογέννητο πτηνό απέκτησε 50... σωματοφύλακες - Ορόσημο για τη διάσωση του είδους

23:15ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δικαστήριο «μπλόκαρε» την κατασκευή της νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, εκτός αν το εγκρίνει το Κογκρέσο

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Έφηβος πέθανε αφού ρώτησε το ChatGPT για τον «πιο αποτελεσματικό» τρόπο να αυτοκτονήσει

23:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Πεζεσκιάν για το τέλος του πολέμου

23:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Αϊτή: Τουλάχιστον 70 νεκροί από επιθέσεις συμμορίας στην πόλη Πετίτ Ριβιέρ

22:53ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εκεί όπου ξεκίνησαν όλα – Σχολείο στα Ιωάννινα παίρνει το όνομα του Στέφανου Ντούσκου

22:45ΚΟΣΜΟΣ

Epic Fury - Πώς λειτουργεί «η μεγαλύτερη αντιαεροπορική ομπρέλα του κόσμου» - Οι «μάγοι» του κυβερνοχώρου και η Space Force

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Δικογραφία εις βάρος άνδρα για την παράνομη εκτροφή ζώων σε ταράτσα κτιρίου

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρή 45χρονη σε τροχαίο στην επαρχιακή οδό Κολχικού-Σοχού

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν καλά - Αραγκσί: Δεν έχουμε θέσει κανέναν όρο

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Σητεία: Διεκόπη η δίκη για την υπόθεση ασέλγειας από καθηγητή – Νέα καταγγελία

22:09ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου για Ιράν: «Αργά ή γρήγορα το καθεστώς θα πέσει»

19:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χατζηνάσιος για Μαρινέλλα: «Καμία στον κόσμο δεν μπορούσε να έχει την εικόνα της, ήταν μαέστρος του εαυτού της»

22:00ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για τριπλάσιες ποσότητες νερού - Οι επικίνδυνες ώρες

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: «Είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τέλος στον πόλεμο» - Ο βασικός όρος του Ιράν

11:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μέρα θα γίνει νύχτα: Η μεγαλύτερη έκλειψη Ηλίου του αιώνα - Δεν θα επαναληφθεί για 157 χρόνια

23:33LIFESTYLE

Νόρα Βαλσάμη: Η γιος της δημοσίευσε πρόσφατη και σπάνια φωτογραφία της ηθοποιού

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτά είναι τα μέλη της οικογένειας των Βιλανάκηδων που συνελήφθησαν για απάτες με χρυσές λίρες

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 31/3/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 3.000.000 ευρώ

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Η Ελένη Λουκά προσπάθησε να εισβάλει στη Μητρόπολη: «Είναι ειδωλολατρία αυτό που κάνετε» - Εικόνες και βίντεο

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Δικογραφία εις βάρος άνδρα για την παράνομη εκτροφή ζώων σε ταράτσα κτιρίου

23:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Πεζεσκιάν για το τέλος του πολέμου

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Πετρέλαιο από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα για πρώτη φορά έπειτα από περίπου τέσσερα χρόνια

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο έρωτας που νίκησε τον χρόνο και περίμενε 50 χρόνια για να πραγματοποιηθεί

20:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Ανοδική πορεία για τη ΝΔ - Τι λένε οι πολίτες για τα νέα μέτρα και για Τσίπρα - Καρυστιανού

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Τηλεκπαίδευση σε όσα σχολεία μείνουν κλειστά αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Στους δρόμους της Τεχεράνης με πλήθος κόσμου ο Πεζεσκιάν και ο Αραγτσί

18:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Αυξημένη προσοχή σε 12 περιοχές - Κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα

09:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Αρναούτογλου για την κακοκαιρία: Προσοχή - Πολύ νερό στην Αττική, θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

11:53WHAT THE FACT

Ένα εκατομμύριο γιγάντια αυγά καλύπτουν ενεργό υποθαλάσσιο ηφαίστειο στον Ειρηνικό

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη - Δάκρυσαν όλοι με τους επικηδείους από τη Χαρούλα και τον Γιώργο Νταλάρα

09:20LIFESTYLE

«Λύγισε» ο Γιώργος Θεοφάνους για την Μαρινέλλα: «Μου είπε "σήκωσε το κεφάλι και πάμε"»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ