Περιστέρι: Πυροβολισμοί σε γήπεδο δίπλα από ανήλικους

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Δημοτικό Γήπεδο της Χρυσούπολης Περιστερίου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, 3 Απριλίου, στο Δημοτικό Γήπεδο της Χρυσούπολης Περιστερίου.
  • Ένας άνδρας έβγαλε όπλο και πυροβόλησε στον αέρα παρουσία ανηλίκων.
  • Στο σημείο βρέθηκαν πέντε κάλυκες.
  • Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.
Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, 3 Απριλίου, σε γήπεδο στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, άνδρας έβγαλε όπλο και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα, ενώ δίπλα βρίσκονταν και ανήλικοι.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Δημοτικό Γήπεδο της Χρυσούπολης Περιστερίου, ενώ οι αρχές βρήκαν στο σημείο πέντε κάλυκες.

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, οι ανήλικοι προσπάθησαν να τραβήξουν βίντεο τη στιγμή που ο άνδρας έβγαλε το πιστόλι και πυροβόλησε. Οι έρευνες της αστυνομίας για το περιστατικό και τον εντοπισμό του δράστη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

