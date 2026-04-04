Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό λόγω τροχαίου στο ύψος της Λένορμαν

Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη λεωφόρο Κηφισού, όταν ΙΧ συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, στο ύψος της Λένορμαν.

Η κατάσταση των εμπλεκόμενων στο τροχαίο είναι προς το παρόν άγνωστη, ωστόσο λόγω του ατυχήματος, έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα στο σημείο.

Ειδικότερα, αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού από το ύψος του Ρέντη, μέχρι το ύψος των Άνω Πατησίων, στο ρεύμα της ανόδου, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα δύο ρεύματα, στο ύψος της Μεταμόρφωσης όπου η Εθνική συνδέεται με την Αττική οδό.

Προβλήματα στην κυκλοφορία παρατηρούνται κατά τόπους και στη λεωφόρο Κηφισίας, αλλά και σε δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Δείτε χάρτη

