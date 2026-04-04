Ηράκλειο: Προσπάθησε να περάσει σφαίρες από το αεροδρόμιο μέσα σε παιδικό καρότσι

Μέσα σε παιδικό καρότσι και με το μωρό μέσα σε αυτό προσπάθησε μία 24χρονη να περάσει σφαίρες από τον έλεγχο του αεροδρομίου στο Ηράκλειο και να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με το patris.gr, ο πρώτος έλεγχος, χθες το μεσημέρι, έγινε κανονικά, αλλά όταν το καρότσι πέρασε από X-ray οι έμπειροι ελεγκτές ασφαλείας (security) του αεροδρομίου, είδαν τις σφαίρες και αμέσως ξεκίνησαν τον έλεγχο.

Μάλιστα, ήταν τόσο καλά κρυμμένες, όπως λένε οι πληροφορίες, που χρειάστηκε πολλή ώρα για να αφαιρεθούν από το σημείο όπου είχαν «επιμελώς τοποθετηθεί».

Η 24χρονη όμως να ταξιδέψει μαζί με το παιδί της για να περάσει τις ημέρες του Πάσχα με συγγενείς της και δηλώνει άγνοια για το περιστατικό. Σήμερα οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης.

