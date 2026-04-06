Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν με ένα βλήμα εχθρικό drone

Στιγμιότυπο από την αναχώρηση της ελληνικής δύναμης για τη Σαουδική Αραβία τον Σεπτέμβριο του 2021

Νέα επιτυχής δραστηριότητα για τους ελληνικούς Patriot που είναι εγκαταστημένοι στη Σαουδική Αραβία.

Όπως αναφέρθηκε σήμερα Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 και πρώτες πρωινές ώρες η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD)Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε ένα βλήμα και κατέρριψε ένα στόχο (Μη Επανδρωμένο Αερόχημα – UAV), σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής.

Η δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της. Είχε προηγηθεί η αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων στις 19 Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα την ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), επισκέφθηκε ο Νίκος Δένδιας στο πλαίσιο της παρουσίας του στη χώρα της Μέσης Ανατολής.

Πώς έφτασαν οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία και ποια είναι η ΕΛΔΥΣΑ

Η Ελλάδα έχει αναπτύξει μια συστοιχία Patriot στο Βασίλειο για την ενίσχυση της περιφερειακής αεράμυνας. Τα συστήματα χρησιμοποιούνται για την προστασία κρίσιμων εγκαταστάσεων και υποδομών στη βιομηχανική ζώνη του Γιανμπού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή τον Ιούλιο του 2024 για την κύρωση των συμβάσεων στρατιωτικής συνεργασίας και της συμφωνίας στρατηγικής συμμαχίας με τη Σαουδική Αραβία, τα κόμματα που τάχθηκαν υπέρ ήταν: Νέα Δημοκρατία (ΝΔ), ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής.

Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ τάχθηκαν υπέρ του νομοσχεδίου, ενώ το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά, η Πλεύση Ελευθερίας και τα υπόλοιπα κόμματα ψήφισαν κατά.

Επρόκειτο για συμφωνία που ρύθμιζε και επικαιροποιούσε συνολικότερα τους όρους της στρατιωτικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σαουδική Αραβία.

Με την συγκεκριμένη σύμβαση κυρώθηκε και έχει την ισχύ που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, η Συμφωνία Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 26 Ιουλίου 2022. Με την υπό κύρωση συμφωνία επιδιώκεται η ενδυνάμωση των φιλικών σχέσεων των συμβαλλόμενων μερών, μέσω στενής στρατιωτικής συνεργασίας και επιβεβαιώνεται ότι η συνεργασία αυτή έχει ως στόχο την προστασία της διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας και δεν στρέφεται κατά οποιουδήποτε άλλου κράτους ή ομάδας κρατών.

Η ιστορία της αποστολής των Patriot ξεκινάει πίσω στο 2021. Οι αρχικές συζητήσεις έγιναν τον Απρίλιο του 2021, όταν υπήρξε η πληροφορόρηση ότι η Ελλάδα θα παραχωρήσει στη Σαουδική Αραβία μια μονάδα πυραύλων Patriot, καθώς το βασίλειο του Κόλπου επεδίωκε να προστατεύσει ζωτικές υποδομές από επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης.



«Υπογράψαμε τη συμφωνία για τη μεταφορά μιας συστοιχίας Patriot εδώ στη Σαουδική Αραβία», δήλωσε τον Απρίλιο του 2021 ο τότε Έλληνας υπουργός Εξωτερικών και νυν Άμυνας Νίκος Δένδιας σε ανακοίνωση κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Ριάντ.

Ενδιαφέρον είχε το γεγονός ότι η ανακοίνωση τότε ήρθε μετά την δήλωση των Ηνωμένων Πολιτειών τον Μάιο του 2020 ότι αποσύρουν τέσσερα από τα συστήματα Patriot τους από τη Σαουδική Αραβία.

Η αναχώρηση για Σαουδική Αραβία

Την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 στην Αεροπορική βάση της Τανάγρας πραγματοποιήθηκε η τελετή αναχώρησης της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας, παρουσία του τότε υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου, του τότε υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Χαρδαλιά, του πρώην Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου και του πρώην Αρχηγού ΓΕΑ Αντιπτέραρχου (Ι) Γεώργιου Μπλιούμη.

Η συγκρότηση της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας και η διάθεση μιας Πυροβολαρχίας Κατευθυνομένων Βλημάτων (ΠΚΒ) του αντιαεροπορικού συστήματος μεγάλου βεληνεκούς PATRIOT για την ενίσχυση της αεράμυνας και της αντιπυραυλικής προστασίας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας εντάχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air and Missile Defence Concept» (IAMD Concept).

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, αναφέρθηκε στον θετικό αντίκτυπο που έχει η εν λόγω αποστολή για τη διεθνή προβολή της αμυντικής και αποτρεπτικής ισχύος της χώρας μας, καθώς και στα οφέλη για την Πολεμική Αεροπορία από τη συμμετοχή της σε ένα νέο επιχειρησιακό περιβάλλον μέσω της ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας, της συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας με το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων της Σαουδικής Αραβίας και των έτερων κρατών που συνεισφέρουν δυνάμεις για τον ίδιο σκοπό. Επεσήμανε ότι η αποστολή της πυροβολαρχίας στη Σαουδική Αραβία αποτελεί το επιστέγασμα των άριστων σχέσεων που διατηρούν οι δύο χώρες και της οπτικής τους για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, συμβάλλοντας από κοινού στην προαγωγή της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Μέση Ανατολή.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στις κοινές στρατιωτικές δράσεις που έχουν αναπτύξει το τελευταίο χρονικό διάστημα οι δύο χώρες, όπως οι συνεκπαιδεύσεις στο πλαίσιο των ασκήσεων «Falcon Eye I» και «Falcon Eye II», η ανταλλαγή επισκέψεων των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων, η τοποθέτηση Ακόλουθου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας στην Αθήνα για πρώτη φορά, καθώς και η επανατοποθέτηση Έλληνα Ακολούθου Άμυνας στο Ριάντ, που σηματοδοτούσαν την αναβάθμιση των στρατιωτικών σχέσεων των δύο χωρών.

Διαβάστε επίσης