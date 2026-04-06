Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας - Πού υπάρχουν καθυστερήσεις

Αυξημένη είναι και σήμερα, Δευτέρα 6 Απριλίου, η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, με τα περισσότερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό και στη λεωφόρο Κηφισίας.

Ειδικότερα, η Εθνική οδός είναι στο «κόκκινο» σε μεγάλο μήκος της, από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι το ύψος της Μεταμόρφωσης και στα δύο ρεύματα. Αρκετά προβλήματα εντοπίζονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ύψος του Ψυχικού και στα δύο ρεύματα, αλλά και στη Μεσογείων και στην Αλεξάνδρας κατά τόπους.

Καθυστερήσεις καταγράφονται και από το ύψος του Χαΐδαρίου έως τον Σκαραμαγκά στη λεωφόρο Αθηνών, αλλά και σε δρόμους γύρω από το κέντρο, ενώ ελαφρώς αυξημένη είναι και η κίνηση στην Αττική οδό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

Δείτε χάρτη

Κίνηση 6/4/2026

