Παλλήνη: Ανοιχτά όλα τα σενάρια για το πτώμα με το τάι ραπ στον λαιμό - Το περίεργο στοιχείο

Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά αναφορικά με το πτώμα που εντοπίστηκε στην Παλλήνη, δίπλα σε παιδότοπο, από περαστικούς. Οι κάτοικοι της περιοχής, όπως είπαν μιλώντας στο Newsbomb.gr δεν είχαν παρατηρήσει κάποια περίεργη κίνηση τις προηγούμενες ώρες.

Η σορός του άνδρα, ο οποίος δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη, εντοπίστηκε γύρω στις 20:30 το βράδυ της Μ. Δευτέρας κοντά σε έναν παιδότοπο, στην άκρη του δρόμου, στην οδό Λεονταρίου.

Ο άνδρας ήταν δεμένος με τάι ραπ γύρω από τον λαιμό, με τις άκρες τους να είναι αντίθετες η μία από την άλλη. Αυτή η παρατήρηση ενδέχεται να υποδεικνύει ότι ο θάνατος μπορεί να προήλθε από αυτοχειρία, ωστόσο, εξετάζονται όλα τα σενάρια, κι αυτό της εγκληματικής ενέργειας.