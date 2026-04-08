Φωτιά σε φορτηγό κοντά στον Πλάτανο Αλμυρού – Το εγκατέλειψε εγκαίρως ο οδηγός

Φορτηγό αυτοκίνητο άρπαξε φωτιά ενώ κινείτο στον δρόμο Πλατάνου-Σούρπης.

Σύμφωνα με το gegonota.news, η φωτιά εκδηλώθηκε στον κινητήρα της μηχανής και ο οδηγός του έσπευσε να εγκαταλείψει το όχημα, αμέσως μόλις αντιλήφθηκε τον κίνδυνο.

Στο σημείο μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις τόσο από το κλιμάκιο του Δρυμώνα, όσο από την υπηρεσία του Βόλου, για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

