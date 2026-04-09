Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε 15χρονο για μπλούζα ομάδας - Δύο συλλήψεις

Περιστατικό με οπαδικό υπόβαθρο σημειώθηκε στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, όπου ένας 15χρονος κατήγγειλε ότι δέχθηκε σωματική επίθεση από συνομήλικό του και έναν 20χρονο.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στους αστυνομικούς ο ανήλικος, το απόγευμα της Τετάρτης προσεγγίστηκε από έναν συνομήλικό του και έναν 20χρονο. Οι δύο νεαροί του επιτέθηκαν σωματικά χτυπώντας τον στο πρόσωπο και στη συνέχεια τον ανάγκασαν να βγάλει και να τους παραδώσει την μπλούζα που φορούσε, η οποία έφερε τα διακριτικά αθλητικού συλλόγου της πόλης.

Μετά την καταγγελία του περιστατικού, οι αστυνομικές δυνάμεις κινήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψη των δύο φερόμενων ως δραστών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί Αθλητισμού. Παράλληλα, οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες και στον πατέρα του 15χρονου συλληφθέντα, ο οποίος κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

