Χαρδαλιάς: «Στεκόμαστε δίπλα στους συνανθρώπους μας που το έχουν περισσότερο ανάγκη»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής επισκέφθηκε την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή» στην Αργυρούπολη και τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα» στο Γουδή, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στους ωφελούμενους και τις οικογένειές τους

Μίλτος Τσεκούρας

Χαρδαλιάς: «Στεκόμαστε δίπλα στους συνανθρώπους μας που το έχουν περισσότερο ανάγκη»
  Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς επισκέφθηκε την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή» και τον Σύλλογο «Φλόγα» για να στηρίξει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις οικογένειές τους.
  • Η Περιφέρεια χρηματοδοτεί 23 δομές Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ με ετήσιο προϋπολογισμό 6,5 εκατομμυρίων ευρώ, ωφελώντας 617 άτομα με αναπηρία.
  • Η «Πόρτα Ανοιχτή» λαμβάνει συγχρηματοδότηση ύψους 1,633 εκατομμυρίων ευρώ για υπηρεσίες αποκατάστασης και μεταφοράς προς τη δομή για περίπου 4,5 χρόνια.
  • Ο Σύλλογος «Φλόγα» υποστηρίζει παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους με ψυχολογική και κοινωνική βοήθεια σε πανελλαδικό επίπεδο.
  • Ο Περιφερειάρχης τόνισε τη δέσμευση της Περιφέρειας για πρακτική στήριξη των ευάλωτων ομάδων μέσω χρηματοδοτήσεων και κοινωνικών δράσεων.
Την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των Άγιων Ημερών του Πάσχα, καθώς και τη σημασία του έργου που επιτελείται στις δομές κοινωνικής φροντίδας, ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, πραγματοποιώντας επισκέψεις σε φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης.

Παράλληλα έστειλε μήνυμα αμέριστης στήριξης των εν λόγω μονάδων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» συνολικά 23 δομές Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, με ετήσιο προϋπολογισμό ύψους 6,5 εκατομμυρίων ευρώ. Από τις συγκεκριμένες δράσεις ωφελούνται συνολικά 617 Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Η πρώτη στάση του Περιφερειάρχη ήταν στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή» στην Αργυρούπολη, που προσφέρει υπηρεσίες πρόνοιας και αποκατάστασης σε άτομα με εγκεφαλική παράλυση από το 1972.

Ο κ. Χαρδαλιάς ξεναγήθηκε από την πρόεδρο του Δ.Σ. Ιωάννα Κουτρουβή και την επίτιμη πρόεδρο του κέντρου Δάφνη Οικονόμου στους χώρους του ειδικώς αναγνωρισμένου φιλανθρωπικού σωματείου που καλύπτουν έκταση 6.000 τ.μ. και ενημερώθηκε για τα καθημερινά δωρεάν προγράμματα αποκατάστασης (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, κ.λπ.) που παρέχονται σε 240 παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Παράλληλα συνομίλησε με τους ωφελούμενους των δράσεων, με μέλη του προσωπικού και συζήτησε μαζί τους πρακτικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της μονάδας. Παρόντες ήταν επίσης ο ταμίας του Δ.Σ. Νάσος Ζαμπάρας, η γενική γραμματέας Μαρία – Ροζίτα Μπαδογιαννάκη, η γενική διευθύντρια Ελένη Ροδίτη και ο πρώην Διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υποστηρικτής της «Πόρτας Ανοιχτής» Γιώργος Κασιμάτης.

Η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο των ευρύτερων πρωτοβουλιών για την ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής έχει προχωρήσει στη συγχρηματοδότηση δημόσιας δαπάνης προς την «Πόρτα Ανοικτή» ύψους 1.633.320 ευρώ, για συνολικό χρονικό διάστημα περίπου 4,5 ετών. Η επιχορήγηση αφορά ημερήσιες παρεχόμενες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς από και προς τη δομή.

Εν συνεχεία ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς επισκέφθηκε τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα», στο Γουδή. Πρόκειται για ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1982 από γονείς, γιατρούς, νοσηλευτές και ψυχολόγους για να στηρίξει τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους.

Σήμερα ο Σύλλογος παρέχει υποστήριξη (ψυχολογική, κοινωνική, κ.λπ.) σε χιλιάδες οικογένειες πανελλαδικά, με γραφεία και εκπροσώπους σχεδόν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Κατά την επίσκεψη, ο Περιφερειάρχης αντάλλαξε απόψεις με την Πρόεδρο του φορέα Μαρία Τρυφωνίδη, την Αντιπρόεδρο Γεωργία Κόκκινου καθώς και την Πρόεδρο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας στήριξης ατόμων με καρκίνο «WinCancer», Πίστη Κρυσταλλίδου, Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις ανάγκες του Συλλόγου «Φλόγα», στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι οικογένειές τους, καθώς και στους τρόπους ενίσχυσης των δράσεων του.

Σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε τα εξής:

«Βρέθηκα σήμερα σε δύο χώρους που δεν αφήνουν κανέναν αδιάφορο ή ανεπηρέαστο, στην «Πόρτα Ανοιχτή» και στη «Φλόγα». Εκεί όπου η φροντίδα, η αξιοπρέπεια και η καθημερινή προσπάθεια αποκτούν πραγματικό νόημα. Εκεί όπου συνάντησα παιδιά και συνανθρώπους μας που δίνουν τον δικό τους αγώνα, με δύναμη, πίστη και αξιοθαύμαστο θάρρος. Παιδιά και οικογένειες που αντιμετωπίζουν δύσκολες δοκιμασίες, αλλά μας θυμίζουν με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τι σημαίνει να μην τα παρατάς.
Θέλω να εκφράσω τον βαθύ μου σεβασμό και τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια στους εργαζόμενους, στους εθελοντές και σε όλους όσοι προσφέρουν καθημερινά, με αφοσίωση και αγάπη, στηρίζοντας αυτό το πολύτιμο έργο».

Και πρόσθεσε:
«Ως Περιφέρεια Αττικής, στεκόμαστε δίπλα τους όχι με λόγια, αλλά με πράξεις, ενισχύοντας κάθε πρωτοβουλία που στηρίζει τον άνθρωπο και την αξιοπρέπειά του. Στο πλαίσιο αυτό, χρηματοδοτούμε συνολικά τη λειτουργία 23 Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ, με ετήσιο προϋπολογισμό 6,5 εκατομμυρίων ευρώ, μέσα από τους ευρωπαϊκούς μας πόρους, στηρίζοντας 617 συμπολίτες μας. Γιατί η στήριξη των πιο ευάλωτων δεν είναι απλώς προτεραιότητα – είναι ευθύνη.
Αυτές τις ημέρες, ας κρατήσουμε το ουσιαστικό μήνυμα της Ανάστασης: να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον· – με ελπίδα, με ανθρωπιά, με σεβασμό. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε την κοινωνία μας πιο δυνατή, πιο δίκαιη και πιο φωτεινή για όλους».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στις δομές, τον κ. Νίκο Χαρδαλιά συνόδευε η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής, Έλενα Ράπτη.

