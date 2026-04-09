Αμπελόκηποι: Αυτός είναι ο ακάλυπτος που έπεσε ο άνδρας -Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους, το πρωί της Μ. Πέμπτης. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα σενάρια, είτε να πρόκειται για ένοικο της πολυκατοικίας είτε για διαρρήκτη.

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Το συμβάν έλαβε χώρα το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης στην οδό Αλφειού στους Αμπελόκηπους με τους ένοικους της πολυκατοικίας να ακούν τον γδούπο από την πτώση και να αντικρίζουν τον άνδρα να κείτεται νεκρός στον ακάλυπτο χώρο.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε στις 7:20 κι επί τόπου έσπευσε περιπολικό και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον άνδρα.

