Αττική Οδός: Ασφυκτική η κίνηση με ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Ελευσίνα (εικόνες)

Ασφυκτική είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Αττική Οδό, καθώς η μαζική έξοδος των εκδρομέων για το Πάσχα έχει προκαλέσει πολύωρες καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων, κυρίως στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Η κίνηση προς τα διόδια της Ελευσίνας ξεκινά ήδη από πολύ νωρίτερα, με τα οχήματα να κινούνται σημειωτόν από το ύψος των διοδίων εισόδου στην Αττική Οδό. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με μια διαδρομή που μπορεί να ξεπερνά ακόμη και τα δέκα χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουν στην έξοδο, με τον χρόνο αναμονής να αυξάνεται συνεχώς όσο περνά η ώρα.

Η εικόνα αυτή δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των Αθηναίων προς την περιφέρεια για τον εορτασμό του Πάσχα. Από νωρίς το πρωί, χιλιάδες οδηγοί εγκαταλείπουν το λεκανοπέδιο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλα μποτιλιαρίσματα όχι μόνο στην Αττική Οδό, αλλά και στις βασικές εθνικές οδούς που οδηγούν εκτός Αθηνών.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα προς Κόρινθο, με τα οχήματα να σχηματίζουν πυκνές ουρές και την κυκλοφορία να διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και σε άλλους βασικούς οδικούς άξονες, καθώς η έξοδος των εκδρομέων πραγματοποιείται μαζικά και σε περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Μποτιλιάρισμα και στην Αθηνών - Κορίνθου

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου. Ειδικότερα, το πρόβλημα ξεκινάει πριν από τα διόδια της Ελευσίνας, όπου έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές, στη συνέχεια τα αυτοκίνητα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, ενώ κατά διαστήματα ακινητοποιούνται, μέχρι και το ύψος των τούνελ στην Κακιά Σκάλα.

Καλύτερη είναι η εικόνα στην Αθηνών-Λαμίας όπου παρατηρείται κίνηση στο ύψος της Μεταμόρφωσης και πριν από τα διόδια Αφιδνών.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται και σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, η κίνηση των φορτηγών στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών, από τις 06:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα.