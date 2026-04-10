Αττική Οδός: Ασφυκτική η κίνηση με ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Ελευσίνα (εικόνες)

Με υπομονή πρέπει να... οπλιστούν οι εκδρομείς

Δημήτρης Δρίζος

  • Η Αττική Οδός παρουσιάζει ασφυκτική κίνηση με πολύωρες καθυστερήσεις και ουρές χιομέτρων, κυρίως στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
  • Τα οχήματα κινούνται σημειωτόν από το ύψος των διοδίων εισόδου στην Αττική Οδό, με διαδρομές που ξεπερνούν τα δέκα χιλιόμετρα.
  • Η έξοδος των Αθηναίων προς την περιφέρεια για το Πάσχα προκαλεί μεγάλα μποτιλιαρίσματα στην Αττική Οδό και στις βασικές εθνικές οδούς.
  • Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα προς Κόρινθο, όπου τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.
Ασφυκτική είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Αττική Οδό, καθώς η μαζική έξοδος των εκδρομέων για το Πάσχα έχει προκαλέσει πολύωρες καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων, κυρίως στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Η κίνηση προς τα διόδια της Ελευσίνας ξεκινά ήδη από πολύ νωρίτερα, με τα οχήματα να κινούνται σημειωτόν από το ύψος των διοδίων εισόδου στην Αττική Οδό. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με μια διαδρομή που μπορεί να ξεπερνά ακόμη και τα δέκα χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουν στην έξοδο, με τον χρόνο αναμονής να αυξάνεται συνεχώς όσο περνά η ώρα.

Η εικόνα αυτή δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των Αθηναίων προς την περιφέρεια για τον εορτασμό του Πάσχα. Από νωρίς το πρωί, χιλιάδες οδηγοί εγκαταλείπουν το λεκανοπέδιο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλα μποτιλιαρίσματα όχι μόνο στην Αττική Οδό, αλλά και στις βασικές εθνικές οδούς που οδηγούν εκτός Αθηνών.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα προς Κόρινθο, με τα οχήματα να σχηματίζουν πυκνές ουρές και την κυκλοφορία να διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και σε άλλους βασικούς οδικούς άξονες, καθώς η έξοδος των εκδρομέων πραγματοποιείται μαζικά και σε περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Μποτιλιάρισμα και στην Αθηνών - Κορίνθου

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου. Ειδικότερα, το πρόβλημα ξεκινάει πριν από τα διόδια της Ελευσίνας, όπου έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές, στη συνέχεια τα αυτοκίνητα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, ενώ κατά διαστήματα ακινητοποιούνται, μέχρι και το ύψος των τούνελ στην Κακιά Σκάλα.

Καλύτερη είναι η εικόνα στην Αθηνών-Λαμίας όπου παρατηρείται κίνηση στο ύψος της Μεταμόρφωσης και πριν από τα διόδια Αφιδνών.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται και σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, η κίνηση των φορτηγών στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών, από τις 06:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα.

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα κλείνουν σήμερα καταστήματα και σούπερ μάρκετ

13:48LIFESTYLE

Πασχαλινή απόδραση στην Τήνο για Γιώργο Λιάγκα και Μαρία Αντωνά

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση βρέφους στον Πύργο: Το βασάνιζαν από τον Φεβρουάριο - 40 τραύματα και σβησμένα τσιγάρα

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που βανακι συγκρούεται με τραμ στο Καλαμάκι

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λαμία: Όχημα συγκρούστηκε με μηχανάκι ντελίβερι - Τραυματίστηκε ο διανομέας

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Έξι πρόσφατα κύματα καύσωνα ξεπέρασαν τα θανατηφόρα όρια για τον άνθρωπο αποκαλύπτει μελέτη

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: «Σε μία πύρινη σφαίρα στην ατμόσφαιρα»: Πώς θα επιστρέψουν στη Γη αστροναύτες - Τα 120.000 μέτρα σε 3 λεπτά, το μπλάκ άουτ και οι 2.760 °C

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Το YouTube απαγορεύει φιλοϊρανικό κανάλι που τρολάρει τον Ντόναλντ Τραμπ με βίντεο Lego

13:05ΕΘΝΙΚΑ

Μέγα της θαλάσσης κράτος: Η Τουρκία προπαγανδίζει την δήθεν ισχύ της με την άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα»

13:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Market Pass 2026: Τα νεότερα - Πότε αναμένονται οι πρώτες πληρωμές

12:48WHAT THE FACT

Μεγάλη Παρασκευή: Γιατί «απαγορεύεται» να λουστούμε σήμερα - Τι αναφέρει το έθιμο

12:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σε κλίμα κατάνυξης και συγκίνησης η Αποκαθήλωση στην Μονή Πεντέλης

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Ασφυκτική κίνηση στην Αττική Οδό με ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μποτιλιάρισμα και στην Εθνική Αθηνών - Κορίνθου

12:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γκεοργκίεβα: Εύσημα στην Ελλάδα - «Είναι στις κορυφαίες οικονομίες της Ευρωζώνης»

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ, το Μουντιάλ και τα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού: Μια σιωπηλή συμφωνία για τους «gringo»

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Η ΕΕ αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού LNG εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Πρόεδρος Νότιας Κορέας: Δημοσίευσε βίντεο του 2024 με Ισραηλινούς στρατιώτες να ρίχνουν σορό από ταρατσα - «Παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Τα 15 δευτερόλεπτα που έμπλεξαν Μελάνια - Μακρόν στο σκάνδαλο Έπσταϊν

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Καρντάσιαν: Έκανε 11.000 μίλια σε 24 ώρες για τον... έρωτα

12:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Παρασκευή: «Διεμερίσαντο τα ιμάτιά μου εαυτοίς και επί τον ιματισμόν μου έβαλον κλήρον» - H σημασία της φράσης στη σημερινή πραγματικότητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη εγγονή πασίγνωστου πολιτικού για κατοχή ναρκωτικών

08:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Από τα γέλια στις κραυγές: Τρεις έφηβες πνίγηκαν για μία selfie σε καταρράκτη - Σκληρά πλάνα

12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα ανοίγουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η Naval Group κατασκευάζει τις φρεγάτες FDI τόσο γρήγορα - Βίντεο

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που βανακι συγκρούεται με τραμ στο Καλαμάκι

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που Ρομά ξηλώνουν χαλκό από φανάρια σε γραμμές του ΟΣΕ

12:48WHAT THE FACT

Μεγάλη Παρασκευή: Γιατί «απαγορεύεται» να λουστούμε σήμερα - Τι αναφέρει το έθιμο

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Ασφυκτική κίνηση στην Αττική Οδό με ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μποτιλιάρισμα και στην Εθνική Αθηνών - Κορίνθου

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πάσχα με... καλοκαιράκι και μετά ξανά βροχές και καταιγίδες - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Έστειλαν σε 33 χρόνια νεκρό να πληρώσει τον... τάφο του!

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση βρέφους στον Πύργο: Το βασάνιζαν από τον Φεβρουάριο - 40 τραύματα και σβησμένα τσιγάρα

11:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

14:41LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Ο Λεωνίδας θέλει τον Μαρκόπουλο νεκρό - Πότε θα δούμε τα νέα επεισόδια

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Πρόεδρος Νότιας Κορέας: Δημοσίευσε βίντεο του 2024 με Ισραηλινούς στρατιώτες να ρίχνουν σορό από ταρατσα - «Παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός εφηβικός έρωτας: Αυτοκτόνησε 19χρονος φοιτητής που βρήκε νεκρή την αγαπημένη του

13:05ΕΘΝΙΚΑ

Μέγα της θαλάσσης κράτος: Η Τουρκία προπαγανδίζει την δήθεν ισχύ της με την άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα»

09:16ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε»: Αυτός θα είναι ο καιρός του Πάσχα - Πού θα βρέχει

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: «Σε μία πύρινη σφαίρα στην ατμόσφαιρα»: Πώς θα επιστρέψουν στη Γη αστροναύτες - Τα 120.000 μέτρα σε 3 λεπτά, το μπλάκ άουτ και οι 2.760 °C

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ