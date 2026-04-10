Ρέθυμνο: Η στιγμή που έξι γύπες επιστρέφουν στο φυσικό τους περιβάλλον
Συγκίνηση για την απελευθέρωση των πτηνών
Μια πολύ όμορφη στιγμή για το φυσικό περιβάλλον της Κρήτης, συνέβη στο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στην περιοχή του Φραττί.
Έξι επιβλητικοί γύπες επέστρεψαν και πάλι στους αιθέρες, αφού είχαν εντοπιστεί το προηγούμενο διάστημα σε διάφορες περιοχές του νομού, εξασθενημένα από την έλλειψη τροφής και νερού, ενώ κάποια από αυτά ήταν και τραυματισμένα.
