Μήπως το… παρακάνατε με το αρνί; Πώς να «συνέλθει» το στομάχι μετά το πασχαλινό τραπέζι

Το πασχαλινό τραπέζι είναι η επιτομή της αφθονίας αλλά και της… υπερβολής. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, οικογένειες και φίλοι συγκεντρώνονται γύρω από ένα τραπέζι γεμάτο παραδοσιακά εδέσματα, τιμώντας το έθιμο αλλά και τη χαρά της συνάντησης. Το αρνί, το κοκορέτσι, τα γλυκάδια, οι πίτες, τα αυγά, τα γλυκά και το κρασί συνθέτουν ένα σκηνικό γαστρονομικής πληρότηταςμ που δύσκολα επιτρέπει σκέψεις για μέτρο.

Ωστόσο, πίσω από τη γιορτινή διάθεση, το σώμα καλείται να διαχειριστεί μία απότομη και συχνά υπερβολική πρόσληψη τροφής. Το πεπτικό σύστημα επιβαρύνεται, οδηγώντας πολλούς σε φούσκωμα, δυσφορία ή και έντονη κόπωση. Η μετάβαση από τη νηστεία –για όσους την τήρησαν– σε ένα τόσο πλούσιο γεύμα, εντείνει ακόμη περισσότερο το φαινόμενο.

Πάντως, υπάρχουν απλοί τρόποι να βοηθήσουμε τον οργανισμό να επανέλθει πιο ομαλά.

Πρώτο και βασικό βήμα είναι η κίνηση. Φυσικά, ένας χαλαρός περίπατος 20 – 30 λεπτών μετά το γεύμα μπορεί να ενεργοποιήσει τη διαδικασία της πέψης και να μειώσει το φούσκωμα. Μπορεί να είναι και μία γυροβολιά στον χορό. Δεν απαιτείται έντονη άσκηση. Αντιθέτως, οι ήπιες δραστηριότητες είναι πιο αποτελεσματικές και ασφαλείς αμέσως μετά το φαγητό.

Η ενυδάτωση διαδραματίζει επίσης καθοριστικό ρόλο. Το νερό βοηθά στη διάσπαση των τροφών και στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου. Αφεψήματα όπως χαμομήλι, μέντα ή τζίντζερ μπορούν να καταπραΰνουν το στομάχι και να περιορίσουν το φούσκωμα. Αντίθετα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και αναψυκτικών ενδέχεται να επιδεινώσει τη δυσφορία.

Σημαντικό είναι και ό,τι ακολουθήσει διατροφικά. Ένα ελαφρύ βραδινό ή ακόμη και η αποφυγή φαγητού για μερικές ώρες δίνει χρόνο στο πεπτικό σύστημα να «ξεκουραστεί». Την επόμενη ημέρα, η επιστροφή σε ισορροπημένα γεύματα με λαχανικά, φυτικές ίνες και φρούτα συμβάλλει στην αποκατάσταση της λειτουργίας του οργανισμού.

