Λήμνος: Βίντεο από την αεροδιακομιδή 72χρονου από το «Silver Muse» ανοιχτά της Λήμνου με Super Puma

Χθες, Τετάρτη 15 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση αεροδιακομιδής MEDEVAC από την Πολεμική Αεροπορία, για τη μεταφορά ενός 72χρονου επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου «Silver Muse», το οποίο έπλεε περίπου 10 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Λήμνου.

Ο επιβάτης υπέστη σοβαρό καρδιακό επεισόδιο ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω ανοιχτά της Μύρινας, με αποτέλεσμα να ζητηθεί άμεσα επείγουσα ιατρική συνδρομή και να σημάνει συναγερμός στις αρμόδιες Αρχές. Το αίτημα διαβιβάστηκε στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, το οποίο ανέλαβε τον συντονισμό της επιχείρησης, ενώ σκάφος του Λιμενικού έσπευσε αρχικά στην περιοχή για παροχή βοήθειας.

To Κρουαζιερόπλοιο "Silver Muse" LimnosLive

Λίγο αργότερα, απογειώθηκε ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο προσέγγισε το κρουαζιερόπλοιο και πραγματοποίησε επιχείρηση ακριβείας πάνω από το κατάστρωμα, παραλαμβάνοντας τον ασθενή υπό δύσκολες συνθήκες.

Ο 72χρονος μεταφέρθηκε στη 130 Σμηναρχία Μάχης, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον διακόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο Λήμνου για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.