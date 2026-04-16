Λήμνος: Βίντεο από την αεροδιακομιδή 72χρονου από το «Silver Muse» ανοιχτά της Λήμνου με Super Puma

Συναγερμός σήμανε ανοιχτά της Μύρινας στη Λήμνο όταν 72χρονος επιβάτης του «Silver Muse» υπέστη καρδιακό επεισόδιο και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Λήμνος: Βίντεο από την αεροδιακομιδή 72χρονου από το «Silver Muse» ανοιχτά της Λήμνου με Super Puma

Το διασωστικό προσεγγίζει το κατάστρωμα του πλοίου 

  • Πραγματοποιήθηκε επιχείρηση αεροδιακομιδής από την Πολεμική Αεροπορία για τη μεταφορά 72χρονου επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου «Silver Muse» με σοβαρό καρδιακό επεισόδιο.
  • Το κρουαζιερόπλοιο βρισκόταν περίπου 10 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Λήμνου όταν ζητήθηκε επείγουσα ιατρική βοήθεια.
  • Το ελικόπτερο Super Puma προσέγγισε το πλοίο και παρέλαβε τον ασθενή σε δύσκολες συνθήκες πάνω στο κατάστρωμα.
  • Ο ασθενής μεταφέρθηκε στη 130 Σμηναρχία Μάχης και κατόπιν στο Γενικό Νοσοκομείο Λήμνου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για περαιτέρω φροντίδα.
  • Την επιχείρηση συντόνισε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης με αρχική υποστήριξη από σκάφος του Λιμενικού.
Χθες, Τετάρτη 15 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση αεροδιακομιδής MEDEVAC από την Πολεμική Αεροπορία, για τη μεταφορά ενός 72χρονου επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου «Silver Muse», το οποίο έπλεε περίπου 10 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Λήμνου.

Ο επιβάτης υπέστη σοβαρό καρδιακό επεισόδιο ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω ανοιχτά της Μύρινας, με αποτέλεσμα να ζητηθεί άμεσα επείγουσα ιατρική συνδρομή και να σημάνει συναγερμός στις αρμόδιες Αρχές. Το αίτημα διαβιβάστηκε στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, το οποίο ανέλαβε τον συντονισμό της επιχείρησης, ενώ σκάφος του Λιμενικού έσπευσε αρχικά στην περιοχή για παροχή βοήθειας.

To Κρουαζιερόπλοιο "Silver Muse"

Λίγο αργότερα, απογειώθηκε ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο προσέγγισε το κρουαζιερόπλοιο και πραγματοποίησε επιχείρηση ακριβείας πάνω από το κατάστρωμα, παραλαμβάνοντας τον ασθενή υπό δύσκολες συνθήκες.

Ο 72χρονος μεταφέρθηκε στη 130 Σμηναρχία Μάχης, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον διακόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο Λήμνου για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

