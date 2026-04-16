Χανιά: Βανδάλισαν σκάφος της FRONTEX στην Παλαιόχωρα

Άγνωστοι βανδάλισαν το σκάφος της FRONTEX που ήταν ελλιμενισμένο στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, ρίχνοντας μπογιές στην επιφάνειά του

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Λιμεναρχείο Παλαιόχωρας ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού.
  • Η επίθεση προστίθεται σε σειρά παρόμοιων βανδαλισμών που έχουν προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία για την ασφάλεια και την παραβατικότητα.
  • Οι αρχές καλούνται να ενισχύσουν τα μέτρα φύλαξης στο λιμάνι και την ευρύτερη περιοχή για την αποτροπή μελλοντικών περιστατικών.
  • Η τοπική κοινωνία ζητά αυξημένη αστυνόμευση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της παραβατικότητας για την προστασία των ευρωπαϊκών υποδομών και της δημόσιας ασφάλειας.
Snapshot powered by AI

Νέο περιστατικό βανδαλισμού καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Παλαιόχωρα, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Άγνωστοι επιτέθηκαν στο σκάφος της FRONTEX που βρισκόταν ελλιμενισμένο στο λιμάνι, ρίχνοντας μπογιές στην επιφάνειά του, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Kriti360.gr.

Το περιστατικό συνέβη κατά τις νυχτερινές ώρες, όταν άγνωστα άτομα στόχευσαν το πλοίο της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX). Η πράξη αυτή προκάλεσε άμεσα την κινητοποίηση του Λιμεναρχείου Παλαιόχωρας, το οποίο ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών του βανδαλισμού.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων βανδαλισμών και άλλων παραβατικών ενεργειών που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στην περιοχή. Οι κάτοικοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για το αυξανόμενο έλλειμμα αστυνόμευσης και την κλιμάκωση της παραβατικότητας, που επηρεάζουν αρνητικά το αίσθημα ασφάλειας και την καθημερινότητα.

Το Λιμεναρχείο Παλαιόχωρας συνεχίζει τις έρευνες, ενώ οι αρμόδιες Αρχές καλούνται να ενισχύσουν τα μέτρα φύλαξης τόσο στο λιμάνι όσο και στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Η τοπική κοινωνία ζητά αυξημένη παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας και αποτελεσματική αντιμετώπιση της παραβατικότητας, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του λιμανιού και η ασφάλεια των κατοίκων.

Η επίθεση στο σκάφος της FRONTEX στην Παλαιόχωρα αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικές αρχές στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας και της προστασίας των ευρωπαϊκών υποδομών στα σύνορα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
Novibet
