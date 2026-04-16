Κατάσχεση εκατοντάδων πυροτεχνημάτων σε κατάστημα στο Κερατσίνι - Συνελήφθη 46χρονος

Ο 46χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Σε κατάστημα στο Κερατσίνι κατασχέθηκαν 504 πυροτεχνήματα, 318 κροτίδες και 10 καπνογόνα χωρίς νόμιμα έγγραφα.
  • Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από πληροφορίες και έρευνα των αρχών, που συνδέεται με τη σύλληψη δύο ατόμων που είχαν προμηθευτεί πυροτεχνήματα από το ίδιο κατάστημα.
  • Η αστυνομία θα συνεχίσει τους ελέγχους για την αποτροπή επικίνδυνων περιστατικών και την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.
Πάνω από 500 πυροτεχνήματα και περισσότερες από 300 κροτίδες εντόπισε και κατέσχεσε η Ελληνική Αστυνομία σε κατάστημα στο Κερατσίνι, στο πλαίσιο ειδικής επιχείρησης με την ονομασία «Spark-Down».

Οι αστυνομικοί έκαναν έλεγχο στο κατάστημα και διαπίστωσαν ότι ο 46χρονος ιδιοκτήτης διέθετε τα είδη αυτά χωρίς τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα που δείχνουν από πού προέρχονται και πώς πωλούνται. Συνολικά κατασχέθηκαν 504 πυροτεχνήματα, 318 κροτίδες και 10 καπνογόνα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από πληροφορίες και έρευνα των αρχών, ενώ είχε προηγηθεί η σύλληψη ενός 14χρονου και ενός 42χρονου που φέρονται να είχαν προμηθευτεί πυροτεχνήματα από το συγκεκριμένο κατάστημα.

Ο 46χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Η αστυνομία τονίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, με στόχο να αποτραπούν επικίνδυνα περιστατικά και να προστατευτεί η ασφάλεια των πολιτών.

