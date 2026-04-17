Καταγγελίες για «εξαγορά ψήφων» στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τι υποστηρίζει ακαδημαϊκός

Έχουν αναρτηθεί 104 συμβάσεις συνολικού ύψους περίπου 300.000 ευρώ με αμοιβές από 2.500 έως 12.000 ευρώ, διάρκειας μέχρι το 2026, χωρίς να έχει δημιουργηθεί η απαραίτητη υποδομή για την υλοποίησή τους.

Ο καταγγέλλων, πρώην αντιπρύτανης, υποστηρίζει ότι οι πρακτικές αυτές συνιστούν εξαγορά ψήφων και δηλώνει έτοιμος να καταθέσει στοιχεία στη δικαιοσύνη.

Η απαιτούμενη ψηφιακή πλατφόρμα για το πρόγραμμα δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία και αναμένεται να παραδοθεί στα τέλη Μαΐου.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ευρωπαϊκούς πόρους, που συνεπάγονται αυστηρό πλαίσιο ελέγχου, ενώ ζητείται πλήρης διαφάνεια και δημόσια λογοδοσία.

Νέο κύμα αντιδράσεων έχει προκληθεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, καθώς ακαδημαϊκός καταγγέλλει πρακτικές που, όπως αναφέρει, εγείρουν σοβαρά ζητήματα διαφάνειας ενόψει των επικείμενων πρυτανικών εκλογών, στις οποίες φέρεται να εμπλέκεται και ο πρύτανης κ. Μπιλλίνης.

Σύμφωνα με επώνυμη επιστολή που κοινοποιήθηκε σε μέλη ΔΕΠ, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις εκλογές αναρτήθηκαν στη «Διαύγεια» δεκάδες συμβάσεις που αφορούν μέλη ΔΕΠ της Σχολής Υγείας, στο πλαίσιο μεταπτυχιακού προγράμματος με το Columbia, με επιστημονικά υπεύθυνο τον ίδιο τον πρύτανη.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, πρόκειται για 104 συμβάσεις συνολικού ύψους περίπου 300.000 ευρώ, με αμοιβές που κυμαίνονται από 2.500 ευρώ έως και 12.000 ευρώ ανά περίπτωση. Η διάρκεια των περισσότερων συμβάσεων εκτείνεται από τις 16 Απριλίου έως τις 31 Μαΐου 2026, διάστημα κατά το οποίο σύμφωνα πάντα με τον καταγγέλλοντα οι συμμετέχοντες καλούνται να παραδώσουν έργο, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί η απαραίτητη υποδομή για την υλοποίησή του.

Ο ακαδημαϊκός, πρώην αντιπρύτανης, δηλώνει ότι είναι στη διάθεση κάθε ελεγκτικού μηχανισμού και κάνει λόγο για «πρακτικές που συνιστούν εξαγορά ψήφων», υποστηρίζοντας ότι διαθέτει όλα τα σχετικά στοιχεία και είναι έτοιμος να τα καταθέσει στη δικαιοσύνη.

Παράλληλα, θέτει ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος, αναφέροντας ότι η απαιτούμενη ψηφιακή πλατφόρμα δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, καθώς αναμένεται να παραδοθεί στα τέλη Μαΐου.

Στην ίδια επιστολή γίνεται λόγος και για συνολικότερη εικόνα προβλημάτων λειτουργίας και διοίκησης του ιδρύματος, ενώ τονίζεται ότι η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από ευρωπαϊκούς πόρους, γεγονός που – σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα – συνεπάγεται αυστηρό πλαίσιο ελέγχου βάσει ενωσιακού δικαίου.

Από την πλευρά του, ο ίδιος ζητά πλήρη διαφάνεια και δημόσια λογοδοσία, επισημαίνοντας ότι παραμένει στη διάθεση κάθε αρμόδιου φορέα για περαιτέρω διερεύνηση.