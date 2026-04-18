Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 48χρονος και 20χρονη για περίεργη υπόθεση ψευδούς δήλωσης πατρότητας

Snapshot Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν δύο άτομα για υπόθεση αλλοίωσης οικογενειακής σχέσης γονέα

παιδιού.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για διατάραξη οικογενειακής τάξης και απόκτηση ψευδούς βεβαίωσης και θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.

Στη Θεσσαλονίκη, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε μια ασυνήθιστη υπόθεση που αφορά την αλλοίωση οικογενειακής σχέσης μεταξύ γονέα και παιδιού.

Πρόκειται για έναν 48χρονο Έλληνα και μία 20χρονη αλλοδαπή, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της οικογενειακής τάξης και απόκτηση ψευδούς βεβαίωσης.

Σύμφωνα με την έρευνα, τον Μάρτιο του 2026 ο 48χρονος ήρθε σε επαφή με την έγκυο 20χρονη και προχώρησαν στην υπογραφή συμφώνου συμβίωσης. Στις 14 Απριλίου γεννήθηκε το παιδί, το οποίο δηλώθηκε ως κοινό τους τέκνο, ενώ την επόμενη ημέρα το σύμφωνο λύθηκε.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά την έξοδό τους από ιδιωτική κλινική, οι δύο αποχώρησαν με διαφορετικά οχήματα, με τον 48χρονο να παίρνει μαζί του το βρέφος. Στη συνέχεια, φέρεται να προσέλαβε βρεφονηπιοκόμο για τη φροντίδα του.

