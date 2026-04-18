Αχαΐα: Ήχησε το 112 λόγω της μεγάλης φωτιάς στην Άμπελο - «Εκκενώστε προς Ακράτα»

Φωτιά σε δασική έκταση ξέσπασε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (18/4) στην Άμπελο Αχαΐας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει ανάμεσα σε Ποροβίτσα και Άμπελο και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 72 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Δυτικής Ελλάδας και ένα αεροσκάφος.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 17.30 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Άνω Πορόβιτσα να απομακρυνθούν προς Ακράτα.