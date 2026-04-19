Καθησυχαστικός ο Λέκκας για τον σεισμό στο Λασίθι: «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας»

Η δόνηση εντάσσεται στη φυσιολογική σεισμική δραστηριότητα της Κρήτης χωρίς ενδείξεις για σοβαρότερη εξέλιξη.

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 Ρίχτερ καταγράφηκε το πρωί της Κυριακής στις 10:04, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή κοντά στον Γουδουράς Λασιθίου.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 6,2 χιλιόμετρα, γεγονός που τον κατατάσσει στους επιφανειακούς σεισμούς, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 21 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της περιοχής.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και σεισμολόγος Ευθύμιος Λέκκας μετά τη σεισμική δόνηση των 4,6 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Γουδουρά Λασιθίου.

Μιλώντας στο Newsbomb ανέφερε: «Ο σεισμός είναι μικρού μεγέθους, σε υποθαλάσσια περιοχή και δεν εμπνέει ανησυχία. Δεν αναμένονται αξιόλογοι μετασεισμοί, και αν υπάρξουν θα είναι πολύ μικρής έντασης».

Όπως τόνισε, το συγκεκριμένο γεγονός εντάσσεται στη φυσιολογική σεισμική δραστηριότητα της Κρήτης, χωρίς ενδείξεις για κάτι πιο ανησυχητικό.