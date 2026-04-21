Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 300 ευρώ σε μουσικούς του δρόμου για χρήση ενισχυτών και μικροφώνου

Snapshot Μουσικοί του δρόμου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 300 ευρώ για χρήση ενισχυτών και μικροφώνου, σύμφωνα με κανονιστική απόφαση του δήμου.

Το συγκρότημα Yilturum δεν είχε λάβει προειδοποίηση πριν την επιβολή του προστίμου και δήλωσε άγνοια για την απαγόρευση χρήσης μικροφωνικής στη συγκεκριμένη περιοχή.

Η τραγουδοποιός του συγκροτήματος τόνισε ότι παρά το πρόστιμο θα συνεχίσουν να παίζουν μουσική στη Νέα Παραλία.

Ο αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινοχρήστων Χώρων διευκρίνισε ότι η απαγόρευση αφορά μόνο τη χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων και εφαρμόζεται κυρίως σε κατοικημένες περιοχές μετά από καταγγελίες.

Η Δημοτική Αστυνομία συστήνει στους μουσικούς να αφαιρούν τις μεγαφωνικές και επιβάλλει πρόστιμα μόνο αν δεν συμμορφώνονται.

Ποικίλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στα social media η είδηση της επιβολής προστίμου ύψους 300 ευρώ που επιβλήθηκε σε μουσικούς του δρόμου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (19/4), μπροστά στον Λευκό Πύργο.

Η Δημοτική Αστυνομία επέβαλε σε βάρος των μελών του συγκροτήματος Yilturum πρόστιμο επειδή χρησιμοποιούσαν ενισχυτές και μικρόφωνο, βάση της Κανονιστικής Απόφασης για τη Νέα Παραλία (ΑΔΣ 85/2025) Άρθρο 7 παρ. 4).

Η βεβαίωση επιβολής της παράβασης και του προστίμου σε βάρος των μουσικών

Όπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, τα μέλη του συγκροτήματος αμέσως μετά την επιβολή του προστίμου ενημέρωσαν το κοινό που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σημείο για το περιστατικό με την τραγουδοποιό να σημειώνει ότι παρά την εξέλιξη αυτή εκείνοι θα συνεχίζουν να παίζουν.

Δείτε το βίντεο:

«Μας διέταξαν να κλείσουμε ενισχυτές και μικρόφωνο»

Η τραγουδοποιός του συγκροτήματος, Ευαγγελία Μπότση σε δηλώσεις που έκανε στο τοπικό μέσο ενημέρωσης parallaxi, εξήγησε τι συνέβη.

«Χθες το απόγευμα (19/4) βρισκόμασταν στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, στον Λευκό Πύργο συγκεκριμένα, και παίζαμε μουσική με ενισχυτές και μικρόφωνο», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Το κλίμα ήταν πολύ όμορφο, όλα κυλούσαν ήρεμα, μέχρι που εμφανίστηκαν δύο όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης και μας διέταξαν να κλείσουμε ενισχυτές και μικρόφωνο, για να μην ακούσει ο κόσμος γύρω μας τι θα μας έλεγαν».

Ακολούθως η κυρία Μπότση σημείωσε:

«Χωρίς να έχει προηγηθεί λοιπόν καμία απολύτως προειδοποίηση, μας ανακοινώνουν πως θα μας κόψουν πρόστιμο 300 ευρώ. Κανονικά θα μας έκοβαν πρόστιμο 600 ευρώ. Απ’ ότι φαίνεται είναι παράνομο πλέον ακόμα και το να τραγουδάς με μικρόφωνο στην παραλιακή. Όπως είπαν και οι ίδιοι, η μικροφωνική στη παραλιακή έχει απαγορευτεί εδώ και μήνες. Εμείς δε γνωρίζαμε τίποτα τέτοιο, γιατί όλη την ώρα βλέπαμε μουσικούς του δρόμου στη παραλιακή».

Δείτε επίσης το βίντεο του Action24:

Δημαρέλος: «Δεν έχουμε κανένα θέμα με τους μουσικούς του δρόμου»

Το τοπικό μέσο ενημέρωσης επικοινώνησε και με τον Γιώργο Δημαρέλο, Αντιδήμαρχο Προστασίας Κοινοχρήστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ανέφερε για το περιστατικό:

«Εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα με τους μουσικούς του δρόμου. Απαγορεύεται η μεγαφωνική εγκατάσταση και αρχικά τους συστήνουμε να βγάλουν τη μεγαφωνική κι αν δεν το κάνουν καταλογίζουμε πρόστιμο. Αυτό γίνεται σε κατοικημένες περιοχές και κυρίως λόγω καταγγελιών των κατοίκων».