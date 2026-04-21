Πάτρα: Νεκρός 47χρονος κυβερνήτης αλιευτικού σκάφους στην Ιχθυόσκαλα

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης (21/4) ένας 47χρονος κυβερνήτης αλιευτικού εντός του πλοίου στην Πάτρα.

Το αλιευτικό προσέδεσε με ασφάλεια στην ιχθυόσκαλα αφού ο ιδιοκτήτης του σκάφους ανέλαβε τη διακυβέρνησή του.

Ο 47χρονος μετά τον κατάπλου του σκάφους διακομίσθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας».