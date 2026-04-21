Θρίλερ στον Αλμυρό Βόλου: Βρήκε τον αδερφό του απαγχονισμένο μέσα σε αποθήκη

Τέλος στην ζωή του έβαλε ένας 52χρονος από τον Αλμυρό που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης 21 Απριλίου μέσα σε αποθήκη από τον ίδιο του τον αδερφό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonotanews.gr, ο αδερφός του τον αναζητούσε για αρκετές ώρες, καθώς ο 52χρονος δεν απαντούσε στο κινητό του τηλέφωνο.

Ο αδερφός του, μετέβη στο σπίτι του και διαπίστωσε πως έλειπε και έτσι έψαξε στην αποθήκη του σπιτιού που βρίσκεται δίπλα. Εκεί βρήκε τον 52χρονο απαγχονισμένο.

Αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ και ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του.