Τραγωδία στην Χαλκιδική: Εντοπίστηκε νεκρός 73χρονος που είχε εξαφανιστεί από τη Νικήτη
Η σορός του 73χρονου βρέθηκε στην περιοχή Καστρί - Παθολογικά αίτια δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις
Τραγικό τέλος είχε το θρίλερ εξαφάνισης 73χρονου από τη Νικήτη της Χαλκιδικής που αγνοούνταν από το πρωί της Δευτέρας (20/4), αφού το βράδυ της Τρίτης εντοπίστηκε νεκρός.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός του 73χρονου βρέθηκε στην περιοχή Καστρί της Νικήτης λίγο μετά τις 8 το βράδυ.
Αναμένεται να γίνει νεκροψία για να διαλευκανθούν τα αίτια του θανάτου του που φαίνεται πως προήλθε από παθολογικά αίτια και όχι από κάποια εγκληματική ενέργεια μιας και ο ίδιος φέρεται να αντιμετώπιζε πρόβλημα με την καρδιά του.
