Κίνηση τώρα: Απροσπέλαστοι οι δρόμοι του λεκανοπεδίου λόγω και της βροχής

Αυξημένη είναι η κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου, με την βροχή που πέφτει να δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

Για άλλη μια μέρα ο Κηφισός είναι απροσπέλαστος τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο. Στο ρεύμα προς Πειραιά η κίνηση ξεκινά από τη Μεταμόρφωση και φτάνει μέχρι και το Αιγάλεω, ενώ προς Κηφισιά από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέφεια.

Στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο η κίνηση ξεκινά από το Ζεφύρι και φτάνει ως την Ηρακλείου, ενώ προς Κόρινθο η κίνηση εντοπίζεται στην έξοδο της Εθνικής Οδού.

Στο κόκκινο η κίνηση και στην Αθηνών-Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και τους γύρω δρόμους, ενώ αυξημένη κίνηση καταγράφεται στην παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στην Ελευθερίου Βενιζέλου από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, η Συγγρού στην άνοδο, η Ηλιουπόλεως και η Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι την Πινακοθήκη, αλλά και αρκετά κομμάτια σε Μεσογείων-Κηφισίας σε άνοδο και κάθοδο.