Λάρισα: Ένταση σε ξενοδοχείο στο κέντρο – Καβγάς πελατών προκάλεσε την επέμβαση της αστυνομίας

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε κεντρικό ξενοδοχείο στη Λάρισα, όταν δύο πελάτες ενεπλάκησαν σε έντονο διαπληκτισμό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, οι δύο άνδρες άρχισαν να λογομαχούν, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στον χώρο του ξενοδοχείου.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο ένας εκ των δύο φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, γεγονός που φέρεται να συνέβαλε στην κλιμάκωση της έντασης και στην ανεξέλεγκτη συμπεριφορά του.

Καθώς το επεισόδιο λάμβανε διαστάσεις, ειδοποιήθηκε η Άμεση Δράση, με αστυνομικούς να σπεύδουν στο σημείο προκειμένου να αποκαταστήσουν την τάξη και να λήξουν τον καβγά.