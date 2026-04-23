Νέα Ιωνία: «Μου έδειχνε το όπλο και έλεγε θα με σκοτώσει» - Ο υπάλληλος καθαριότητας στο Newsbomb

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Το αυτοκίνητο του δράστη

  • Νεαρός απείλησε υπάλληλο καθαριότητας με όπλο στη Νέα Ιωνία, κατηγορώντας τον για ζημιά στο αυτοκίνητό του.
  • Το περιστατικό συνέβη στις 04:40 στην οδό Βοσπόρου, ενώ το απορριμματοφόρο εκτελούσε το δρομολόγιό του.
  • Ο δράστης φώναζε και απειλούσε τον υπάλληλο, λέγοντας ότι θα τον σκοτώσει και θα του ρίξει έξι σφαίρες.
  • Η αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα, αλλά ο δράστης είχε ήδη φύγει από το σημείο.
  • Ο υπάλληλος και ο Δήμος Νέας Ιωνίας έχουν καταθέσει μήνυση και η υπόθεση θα πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.
Αναστάτωση επικρατεί στους εργαζόμενους της καθαριότητας του Δήμου στη Νέα Ιωνία, μετά από σοβαρό επεισόδιο με νεαρό που τους απείλησε με όπλο τα ξημερώματα της Τετάρτης, κατηγορώντας τους ότι προκάλεσαν ζημιά στο αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με την κατάθεση 43χρονου υπαλλήλου, όλα ξεκίνησαν περίπου στις 04:40 στην οδό Βοσπόρου, την ώρα που το απορριμματοφόρο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο. Ο νεαρός προσέγγισε το πλήρωμα σε κατάσταση έντασης και άρχισε να τους κατηγορεί ότι «του χτύπησαν το αμάξι με τον κάδο».

Νωρίτερα, όπως καταγγέλλεται, είχε βγει στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου και φώναζε προς τους εργαζόμενους ότι του προκάλεσαν ζημιά, λέγοντας «τώρα κατεβαίνω να δείτε τι θα πάθετε». Λίγο αργότερα κατέβηκε στον δρόμο, όπου η κατάσταση ξέφυγε.

Η μαρτυρία του υπαλλήλου στο Newsbomb

Όπως περιγράφει ο 43χρονος στο Newsbomb: «Κατέβηκε κάτω επιδεικτικά με το όπλο και μου είπε ότι θα με σκοτώσει και θα μου ρίξει έξι σφαίρες. Έλεγε ότι του χτύπησα το αμάξι, χωρίς να έχουμε κάνει τίποτα».

Και πρόσθεσε: «Φώναζε ότι του χαλάσαμε το ΙΧ και ότι θα μας δείξει. Ήρθε και τρεις φορές στο σημείο. Το όπλο το είχε στη ζώνη και μου έλεγε “θα σε πιστολιάσω”, ενώ γελούσε και ειρωνευόταν».

Η πολυκατοικία κάτω από την οποία σημειώθηκε το περιστατικό

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία: «Μετά πήρε ένα ασημί μερσεντές χωρίς πινακίδες και προφυλακτήρα και έφυγε. Εμείς καλέσαμε την αστυνομία, που έφτασε πολύ γρήγορα, αλλά ο δράστης είχε ήδη αποχωρήσει».

Ο 43χρονος έχει ήδη καταθέσει μήνυση, ενώ ο δήμαρχος Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης, μιλώντας επίσης στο Newsbomb, υπογράμμισε ότι η δημοτική αρχή έχει ήδη κινηθεί νομικά, τονίζοντας πως «έχει κατατεθεί μήνυση από τον Δήμο για το περιστατικό και η υπόθεση θα πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης».

