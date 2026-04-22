Νέα Ιωνία: Απείλησε με όπλο υπαλλήλους καθαριότητας - Αναζητείται ο δράστης

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η διεξαγωγή έρευνας από την αστυνομία για τον εντοπισμό αγνώστου, ο οποίος τα ξημερώματα της Τετάρτης επιτέθηκε και απείλησε με όπλο εργαζόμενο στην καθαριότητα του Δήμου Νέας Ιωνίας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 παρά 20 τα ξημερώματα στην οδό Βοσπόρου. Σύμφωνα με την καταγγελία του 43χρονου εργαζομένου, ενώ ο ίδιος βρισκόταν στο απορριμματοφόρο, τον πλησίασε ένα νεαρός και στην αρχή επιτέθηκε φραστικά στους υπαλλήλους.

Στη συνέχεια, όμως, τους έδειξε ένα όπλο που είχε στη ζώνη του και φώναζε ότι του είχαν χτυπήσει το αυτοκίνητό του με κάδο απορριμμάτων.

Στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο του, το οποίο δεν είχε πινακίδες, διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση και αναζητείται.

