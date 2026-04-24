Αίγινα: 16χρονη έβγαλε μαχαίρι σε συμμαθητές της στη στάση - Συνελήφθη η ανήλικη και η μητέρα της

Snapshot Η μητέρα της 16χρονης συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Εναντίον της 16χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η 16χρονη παρέδωσε τον σουγιά στον διευθυντή του σχολείου και στη συνέχεια οδηγήθηκε στην αστυνομία.

Η υπόθεση προωθήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για περαιτέρω ενέργειες. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής (24/4) 16χρονη στην Αίγινα που απείλησε με μαχαίρι συμμαθητές της σε στάση λεωφορείου. Επιπλέον, συνελήφθη η μητέρας της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα (24-4-2026) στην Αίγινα 16χρονη ημεδαπή και σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Επιπλέον συνελήφθη η μητέρας της και σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες χθες (23-4-2026), μετά τη λήξη του σχολικού προγράμματος, η 16χρονη ευρισκόμενη σε στάση λεωφορείου με συμμαθητές της, τους απείλησε με σουγιά που είχε στην κατοχή της.

Για το συμβάν ενημερώθηκε ο Διευθυντής του σχολείου τους, στον οποίο η 16χρονη παρέδωσε τον σουγιά και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.