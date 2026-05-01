Νάξος: Το αεροδρόμιο έμεινε χωρίς προσωπικό καθαριότητας

Snapshot Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δεν προκήρυξε εγκαίρως νέο διαγωνισμό, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σημαντικό λειτουργικό κενό.

Ο αερολιμενάρχης απευθύνθηκε στον Δήμο Νάξου για προσωρινή κάλυψη, αλλά ο Δήμος δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό.

Η καθαριότητα του αεροδρομίου αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα που επανέρχεται ετησίως με καθυστερήσεις στην επίλυσή του.

Η κατάσταση είναι ήδη οριακή, με συσσώρευση απορριμμάτων και αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση αν δεν βρεθεί άμεση λύση. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό λειτουργικό πρόβλημα έχει ανακύψει στον Κρατικό Αερολιμένα Νάξου, καθώς από σήμερα, 1η Μαΐου, ο χώρος λειτουργεί χωρίς προσωπικό καθαριότητας, μόλις λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η εταιρεία που είχε αναλάβει την καθαριότητα είχε γνωστοποιήσει εγκαίρως ότι δεν θα προχωρούσε σε ανανέωση της σύμβασής της. Παρά τις συνεχείς επισημάνσεις των υπευθύνων του αεροδρομίου προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για την ανάγκη άμεσης προκήρυξης νέου διαγωνισμού, η διαδικασία δεν προχώρησε στον απαιτούμενο χρόνο.

Το αποτέλεσμα είναι το αεροδρόμιο να μείνει χωρίς τις απαραίτητες υπηρεσίες καθαριότητας, ενώ ακόμη και αν κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες νέας προκήρυξης, η ολοκλήρωση του διαγωνισμού απαιτεί χρόνο, δημιουργώντας ένα σημαντικό λειτουργικό κενό.

Σύμφωνα με το cyclades24, ο αερολιμενάρχης, Ερωτόκριτος Καϊδατζής, έχει καταβάλει προσπάθειες για την εξεύρεση προσωρινής λύσης, απευθυνόμενος εκ νέου στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Ωστόσο, ο Δήμος, με το ήδη περιορισμένο προσωπικό του, δεν είναι σε θέση να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες.

Σημειώνεται ότι τα προηγούμενα χρόνια τόσο η δημοτική αρχή όσο και η Περιφέρεια είχαν συμβάλει, ακόμη και οικονομικά, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της καθαριότητας στο αεροδρόμιο.

Παρά τις προσπάθειες, το ζήτημα εμφανίζεται να επανέρχεται σε ετήσια βάση, με τις διαδικασίες επίλυσής του να καθυστερούν, την ώρα που το αεροδρόμιο αποτελεί μία από τις βασικές πύλες εισόδου του νησιού.

Σήμερα, η κατάσταση χαρακτηρίζεται οριακή, καθώς ήδη από την πρώτη ημέρα χωρίς καθαριότητα είναι εμφανείς οι συνέπειες, με το προσωπικό να προσπαθεί να διαχειριστεί πρόχειρα τη συσσώρευση απορριμμάτων.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης, γεγονός που καθιστά επιτακτική την άμεση εξεύρεση λύσης.