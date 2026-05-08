Τιμητική διάκριση στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Snapshot Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τίμησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στις 8 Μαΐου 2026 στη Νέα Ιωνία.

Του απονεμήθηκε η Ανώτερη Τιμητική Διάκριση του Χρυσού Σταυρού. Snapshot powered by AI

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τίμησε το απόγευμα της Παρασκευής 8 Μαΐου 2026 τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Ιωνία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Παναγιώτατος βραβεύτηκε για το σημαντικό φιλανθρωπικό, κοινωνικό και ανθρωπιστικό του έργο, λαμβάνοντας την Ανώτερη Τιμητική Διάκριση του Χρυσού Σταυρού με χρυσό κλάδο δάφνης.

Η εκδήλωση περιλάμβανε παρουσίαση από τη δημοσιογράφο Ελένη Χρονά και μεταδόθηκε ζωντανά διαδικτυακά, μέσω του επίσημου καναλιού του Ε.Ε.Σ. στο YouTube. Στο τέλος της βραδιάς πραγματοποιήθηκε και εντυπωσιακή επίδειξη drone show, αφιερωμένη στις διαχρονικές ανθρωπιστικές αξίες που προασπίζεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός από το 1877 μέχρι σήμερα, με στόχο και την προσέγγιση της νέας γενιάς εθελοντών.